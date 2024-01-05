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宜蘭杏輝藥品搶孤隊 去年戰績奪5冠
宜蘭杏輝藥品搶孤隊去年底赴大陸福建龍海市搶孤，豪取前三名，全年參加頭城、台南與龍海搶孤，共獲得5冠、1亞、3季軍。拿下龍海搶孤冠軍的曾上泰直言，比台灣搶孤比賽更困難，因倒翻棚的木板與木板間沒有空隙，只有一次攻頂機會。
杏輝藥品隊成軍於2013年，過去成績輝煌，去年各地搶孤經歷疫情沉寂後紛紛復辦，杏輝藥品隊也重新出發，一口氣奪下頭城搶孤團體賽冠軍、季軍，個人飯棚賽冠軍，以及暌違46年復辦的台南七股搶孤冠軍、季軍，個人賽冠軍。
福建漳州龍海市搶孤，去年暌違6年復辦，以破大會紀錄1分41秒奪冠的曾上泰也是頭城搶孤飯棚賽冠軍，他說，龍海搶孤他只能伸長手抓住倒翻棚最外緣，幾近豪賭一翻而上，成功奪冠。
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