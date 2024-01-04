盲人公益路跑環台700公里送愛 視障跑者逆風飛翔

盲人環台公益路跑為愛募年菜去年底啟動，數十位視障跑者、陪跑者跑遍全台，為13個社福機構募集萬份年菜，今天來到花蓮家扶中心，視障跑者徐薇雅與丈夫洪文言一同參與全程700公里路跑，她說，能夠響應公益非常開心，「雖然跑得慢，但我們逆風飛翔」。

由台灣盲人環台為公益而跑協會、台北公益路跑扶輪社共同主辦的「盲人環台為公益而跑」邁入第7屆，去年12月23日從台北市南門國中出發，要以16天，逆時針方向跑過19縣市，為13個社福機構募集每份1000元的年菜共1萬份。

今天是第13天，在花蓮吉安路跑協會、綠蠵龜跑團等在地跑友陪同下，近百位跑者下午抵達花蓮家扶中心，地方人士送上美味熱食補給，慰勞他們的辛勞。

這次環台路跑，全程將近700公里，來自宜蘭的徐薇雅是唯一女性。她是退休國小老師，曾獲得師鐸獎，35歲時因為遺傳性的色素性視網膜病變，視力一點點消逝，「就像眼睛貼上吸油面紙看世界」，8年前在熱愛路跑的丈夫洪文言鼓勵下，開始跑步，為她打開另一扇窗，走出黑暗。

投入跑步8年來，徐薇雅由洪文言陪伴參與多場全馬甚至100公里的超級馬拉松，是路跑界知名的神仙眷侶。徐薇雅這次首度參與盲人環台公益路跑，4名全程視障跑者中，她是唯一女性。

身為基督徒的徐薇雅說，一路都在禱告，即使逆風、下雨，都覺得是神的恩典。她說，一路上感受到外界許多關懷和鼓勵，走訪多個社福機構，看到許多比她更辛苦的人，讓她更懂珍惜，希望透過環台路跑勸募年菜，也讓更多弱勢者可以被看見。

盲人環台公益路跑第5年送愛到花蓮家扶，今年包括國際扶輪社3490地區花蓮社、吉安社等11個扶輪社合力捐出271份年菜。花蓮市長魏嘉彥、縣議員魏嘉賢、花蓮市代會正副主席李振瑋、黃達祥及縣府代表等多人也允諾支持愛心年菜，魏嘉賢還加碼代表友人捐出100雙鞋子。