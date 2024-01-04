拿下頭城、福建龍海搶孤冠軍 曾上泰曝龍海更難：幾近豪賭的一翻而上

宜蘭杏輝藥品搶孤隊去年底赴陸參加福建龍海市搶孤，豪取前三名，全年參加頭城、台南與龍海搶孤，共獲得4冠、1亞、3季軍。冠軍曾上泰表示，龍海搶孤的倒翻棚不同於台灣的設計，攀爬過程更加困難；亞軍邱學文、季軍王仲安都是第一年參加搶孤，非常高興能體驗民俗活動的樂趣。

杏輝藥品隊成軍於2013年，過去成績輝煌，去年各地搶孤經歷疫情沉寂後紛紛復辦，杏輝藥品隊也重新出發，一口氣奪下頭城搶孤團體賽冠軍、季軍，個人飯棚賽冠軍，以及睽違46年復辦的台南七股搶孤冠軍、季軍。

福建漳州龍海市搶孤每3年舉辦，2020年因疫情停辦，去年睽違6年復辦，12月27日晚上11時開始，20多名受邀隊伍選手先擲筊徵得神明同意並排定順序，隨後以每組2名選手對抗的方式比賽，若有人掉落，就由下一名選手遞補攀爬。

以破大會紀錄1分41秒奪冠的曾上泰是頭城搶孤飯棚賽冠軍，他說龍海搶孤比台灣的搶孤更困難，因為倒翻棚的木板與木板間沒有空隙，翻棚時抓握處有限，他只能伸長手抓住倒翻棚最外緣，幾近豪賭的一翻而上，「只有一次機會」，所幸成功登頂，奪下冠軍。

亞軍邱學文是頭城搶孤團體賽的攻擊手，平時從事攀岩，季軍王仲安也有參與頭城和台南搶孤，還是一名跑酷教練。他倆都是第一年搶孤，此前沒有接觸民俗活動，去年花了大半年時間南奔北跑、渡海比賽，「更認識到這項民俗活動，很開心」，今後有機會也會繼續投入。