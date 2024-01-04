快訊

國中生割頸案 教育部拍板校安檢查機制分例行、緊急抽查2樣態

阿里山公路傳意外！1混凝車撞護欄後翻覆 車頭毀損畫面曝光

【徵】2024大選 《聯合報》徵求南投縣、臺南市現場報票工讀人員

拿下頭城、福建龍海搶孤冠軍 曾上泰曝龍海更難：幾近豪賭的一翻而上

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
曾上泰表示，龍海搶孤的倒翻棚沒有太多地方抓握，翻棚難度比台灣的搶孤更高，只能賭一把，結果就破紀錄奪冠。圖／杏輝藥品提供
曾上泰表示，龍海搶孤的倒翻棚沒有太多地方抓握，翻棚難度比台灣的搶孤更高，只能賭一把，結果就破紀錄奪冠。圖／杏輝藥品提供

宜蘭杏輝藥品搶孤隊去年底赴陸參加福建龍海市搶孤，豪取前三名，全年參加頭城、台南與龍海搶孤，共獲得4冠、1亞、3季軍。冠軍曾上泰表示，龍海搶孤的倒翻棚不同於台灣的設計，攀爬過程更加困難；亞軍邱學文、季軍王仲安都是第一年參加搶孤，非常高興能體驗民俗活動的樂趣。

杏輝藥品隊成軍於2013年，過去成績輝煌，去年各地搶孤經歷疫情沉寂後紛紛復辦，杏輝藥品隊也重新出發，一口氣奪下頭城搶孤團體賽冠軍、季軍，個人飯棚賽冠軍，以及睽違46年復辦的台南七股搶孤冠軍、季軍。

福建漳州龍海市搶孤每3年舉辦，2020年因疫情停辦，去年睽違6年復辦，12月27日晚上11時開始，20多名受邀隊伍選手先擲筊徵得神明同意並排定順序，隨後以每組2名選手對抗的方式比賽，若有人掉落，就由下一名選手遞補攀爬。

以破大會紀錄1分41秒奪冠的曾上泰是頭城搶孤飯棚賽冠軍，他說龍海搶孤比台灣的搶孤更困難，因為倒翻棚的木板與木板間沒有空隙，翻棚時抓握處有限，他只能伸長手抓住倒翻棚最外緣，幾近豪賭的一翻而上，「只有一次機會」，所幸成功登頂，奪下冠軍。

亞軍邱學文是頭城搶孤團體賽的攻擊手，平時從事攀岩，季軍王仲安也有參與頭城和台南搶孤，還是一名跑酷教練。他倆都是第一年搶孤，此前沒有接觸民俗活動，去年花了大半年時間南奔北跑、渡海比賽，「更認識到這項民俗活動，很開心」，今後有機會也會繼續投入。

杏輝藥品公司表示，搶孤既是崇敬先人、慎終追遠的活動，也展現力與美的競技，在工商時代頗有淨化人心的意義，杏輝願意支持與參與文化傳承，也很高興選手、教練數月的努力開花結果。

杏輝藥品隊去年底參加福建龍海搶孤豪取前三，2023全年參加頭城、台南與龍海搶孤，共獲得4冠、1亞、3季軍。圖／杏輝藥品提供
杏輝藥品隊去年底參加福建龍海搶孤豪取前三，2023全年參加頭城、台南與龍海搶孤，共獲得4冠、1亞、3季軍。圖／杏輝藥品提供
杏輝藥品隊參加2023福建龍海市搶孤，豪取前三名，由左至右分別是季軍王仲安、冠軍曾上泰、亞軍邱學文。記者陳敬丰／攝影
杏輝藥品隊參加2023福建龍海市搶孤，豪取前三名，由左至右分別是季軍王仲安、冠軍曾上泰、亞軍邱學文。記者陳敬丰／攝影

搶孤 台南 福建

延伸閱讀

陳佩琪現身宜蘭陪陳琬惠掃街 曝柯文哲民調在誤差範圍

福建提22意見 加快兩岸融合發展

今年前10月 福建利用台資72.5億人民幣

陸藥監局推出新規 促福建台商發展藥品

相關新聞

拿下頭城、福建龍海搶孤冠軍 曾上泰曝龍海更難：幾近豪賭的一翻而上

宜蘭杏輝藥品搶孤隊去年底赴陸參加福建龍海市搶孤，豪取前三名，全年參加頭城、台南與龍海搶孤，共獲得4冠、1亞、3季軍。冠軍...

防安置前猝死撼事再發生 基隆市醫將預留4空床無縫接軌

基隆上月寒流來襲時，發生一名八旬老翁在找到病床緊急安置的前一天就凍死的憾事，市府強化緊急轉銜機制，市立醫院將協助社會處預...

務農也能領生態薪水 守護田間棲地花蓮再增3鄉鎮

花蓮縣政府與農業部林保署花蓮分署推動棲地生態服務給付計畫，3年來已有288位農友參與，共同守護田區，讓食蛇龜、食蟹獴等保...

「科技執法」功能不止應用交通 台東環保局改善率達77%

台東縣環保局近年陸續架設縮時攝影設備，利用科技執法取締民眾垃圾濫倒等情況，就去年一整年，總計查獲29件違規行為人，各罰1...

台東縣7月1日禁提供塑膠飲料杯 店家違規罰6千元

台東縣環保局配合環境部今年7月1日起實施連鎖及非連鎖飲料店不得提供「一次用塑膠飲料杯」，全縣共計314家業者配合。店家經...

花蓮之光 世界自由式滑輪錦標賽花蓮高中楊凱崴摘銀

花蓮高中學生楊凱崴3歲收到直排輪作為生日禮物後，從此產生興趣，專注練習。日前他到中國大陸參加世界自由式輪滑錦標賽，在青年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。