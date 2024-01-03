台東環境教育競賽 卑南東興社區奪獎

台東縣府為推動聯合國永續發展目標辦理「全縣環境教育獎競賽」，其中以魯凱族群為主的卑南鄉東興社區（達魯瑪克部落）首次參賽，拿下社區組特優，表現亮眼，族人共享榮耀。

卑南鄉東興社區擁有得天獨厚自然風景，也是台東縣唯一純魯凱族聚落，近年族人推動生態旅遊、文化體驗營，帶領參訪者走進最純淨土地，學習永續環境。

縣長饒慶玲指出，東興社區無論陸地生態，保留文化遺產、振興部落經濟、發揚生態旅遊、振興魯凱文化、社區發展等五大核心表現，令評審團為之讚賞，值得其他社區學習。

東興社區村長陳興榮說，能夠得到環境教育獎，這是部落族人多年來共同經營的努力成果，尤其在節能減碳和響應綠能上花了很多心力，也都是大家依循過去祖先與大自然共存的傳統體現。

部落利用原始林地及環境資源，將導覽故事性和現場體驗，並提倡林地合理運用及保存，並參與生態旅遊公約制定，同時建設再生能源基地，成為全國第一個公民發電部落。

環保局表示，東興社區對環境教育的努力與貢獻，吸引影像工作者將部落故事拍成「尋找達魯瑪克」紀錄片，並至紐約電影節與柏林台灣影展參展，凸顯部落在環境領域的前瞻性與實踐力。