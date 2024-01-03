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回響／國家公園、風景區山域 傅崐萁推立法完整救難體系

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

本報陽光行動專題報導山域事故件數攀升，包括熱門路線能高安東軍、六順山與七彩湖登山步道登山口在南投，易發生山難位置卻在花蓮，花蓮消防隊須花7小時開車繞半個台灣到南投入山救援。立委傅崐萁表示，國家公園、風景區應有完整的救難體系，他會協助推動立法，責成行政院解決。

「這樣情況發生很久了」，傅崐萁表示，不管是國家公園主責單位內政部，還是交通部風景區管理處，應該要有完整的救難體系，尤其全面開放山林後，「中央單位對於山域的認知有多少？」特別是很難預測山區的天氣變化，平地是豔陽天，山裡卻可能起大霧，就算是熟手也可能會迷路。

傅崐萁表示，開放山林一定要有配套的安全救護體系，不能夠把責任完全推給地方政府，「這很奇怪」，而且發生山難時，要從花蓮繞到南投搜救，來回要花3天時間，真的非常離譜，行政院要趕快責成專屬的團隊進行。

花蓮縣消防局長吳兆遠表示，消防員正常勤務為上班2天、休2天，如果遇上山難救援，要花比較多天數的時候，占用休假時間會有補休，還可以報超勤加班費。基本上大家會輪流上山搜救，而且只要天候許可，基於人命救援的急迫性，加上待救者所在位置可以吊掛，都會請空勤直升機協助上山救援。

花蓮 傅崐萁 山難

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