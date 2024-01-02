快訊

林靖恩被爆行為失控 砸壞電視嗆飯店人員「有種報警」

汐止公車總站驚傳氣爆！修公車氣壓避震器突爆裂 技師、司機雙掛彩

張誌家在大陸猝逝 慢壘球隊老闆：張曾說頭痛手使不出力

首參賽即獲特優獎 台東魯凱族人展現原民環境教育魅力

聯合報／ 記者古和純尤聰光／台東即時報導
台東東興社區達魯瑪克部落積極保存原民文化。圖／台東縣環保局提供
台東東興社區達魯瑪克部落積極保存原民文化。圖／台東縣環保局提供

位在台東卑南鄉的東興社區達魯瑪克部落，擁有得天獨厚的自然風景，是台東唯一純魯凱族聚落，完整保留了小米收穫祭、鞦韆祭、傳統男子聚會等文化，族人善用所保存的打獵技藝，籌備生態旅遊、文化體驗營，第一次角逐台東縣環境教育獎，就拿下社區組特優獎。

近年，達魯瑪克部落族人帶領參訪者走進最純淨的土地，享受大自然的洗禮，同時學習永續環境的行為，包括小米育種、有機農業，達成友善環境的農業模式，同時建設再生能源基地，成為全國第一的公民發電部落，在環境永續發展領域的展現卓越成就。

台東縣長饒慶鈴表示，東興社區的發展符合聯合國永續發展目標SDG2，如消除飢餓、SDG4優質教育、SDG7可負擔的潔淨能源、SDG11永續城鄉；以及SDG15，如陸地生態，保留文化遺產、振興部落經濟、發揚生態旅遊、振興魯凱文化、社區發展共五大核心。

據了解，達魯瑪克部落不論是歲時祭儀，或是響應里山倡議，發展林下旅遊，推動森林療癒、採集野菜文化等，都提倡林地合理運用及保存，並參與生態旅遊公約制定，近年，族人共同努力讓小米成功獲得保種，也因此榮獲低碳社區獎項。

此外，東興社區成立在地的綠能電力公司，近年也吸引蔡英文總統、珍古德博士、吳寶春師傅來訪等，突顯東興社區推動環境教育方面的卓越努力，由於，東興社區對環境教育的努力與貢獻，吸引影像工作者將部落的故事拍成「尋找達魯瑪克」紀錄片，有幸至紐約電影節與柏林臺灣影展參展。

環保局指出，東興社區深根在地族人傳承，培育部落成員投入解說、保育工作，並讓部落耆老負責傳授文化及部落智慧，此外，部落共管妥善處理社區基金，管理及財務的籌措，分配至農業復興、環境教育、文化保存等，吸引眾多年輕人回流，也透過環境教育工作找回地方的認同感。

「第一次參與比賽，就拿下縣內特優獎！」環保局說明，東興社區透過努力，為當地注入永續發展的動力，並樹立起一個充滿環境友善、文化豐富的典範，盼能在國家環境教育獎的舞台，獲得更多的榮耀，為台東帶來更多關於永續發展的成就。

台東東興社區達魯瑪克部落榮獲台東縣環境教育獎中的社區組特優獎。圖／台東縣環保局提供
台東東興社區達魯瑪克部落榮獲台東縣環境教育獎中的社區組特優獎。圖／台東縣環保局提供
台東東興社區達魯瑪克部落榮獲台東縣環境教育獎中的社區組特優獎。圖／台東縣環保局提供
台東東興社區達魯瑪克部落榮獲台東縣環境教育獎中的社區組特優獎。圖／台東縣環保局提供

生態旅遊 台東 魯凱族

延伸閱讀

台東魯凱部落首次參加「全縣環境教育獎競賽」 社區即獲特優

這樣玩「卡」健康 義大學生手繪卡牌教長者營養飲食

台南永康老社區高低落差大水患多年 今年終於有望改善

他在巷道上亂堆家電回收物 釀17起車禍27車爆胎

相關新聞

宜蘭消防局增18名高級救護技術員 優先派往偏鄉地區

宜蘭縣消防局原有高級救護技術員（EMT-P）38人，今天起增加18人，預計將優先補充醫療人手短缺的偏遠地區。據2022年...

回響／花蓮消防隊繞半台救災 傅崐萁：中央應成立救災團隊

本報陽光行動專題報導，山林開放之後，山域事故攀升，熱門路線能高安東軍、六順山與七彩湖登山步道，登山口在南投，易發生山難位...

警告牌為何有「廣告」二字？民眾笑翻：誰理它 就當廣告吧

台東海岸及河川出海口，避免民眾戲水及亂丟垃圾，造成生命危險和環境髒亂，中央經濟部水利署第八河川局設立警告牌示提醒民眾，不...

紅線違停取締不力？ 基警：過去執法無據

基隆市政府在信義區開闢U形道路環繞綠地的東光公園，路旁畫設停車格。當地東明里長翁誠鍾認為環境改善了，但里民發現有人不想付...

太平山迎曙光摃龜 花蓮萬人升旗

2024元旦，許多民眾起個大早迎曙光，只可惜宜蘭天氣欠佳、雲層太厚，不管是外澳海邊或是太平山上都沒有看到日出，但民眾說，...

裝置藝術地震搖晃拉扯…花蓮車站屋頂見裂縫 巨石移除

台鐵公司花蓮車站西出口（後站）穿堂中央，原有一座重達約2公噸蛇紋巨石裝置藝術，以四條鋼索吊掛懸空。由於站體建築老舊，巨石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。