首參賽即獲特優獎 台東魯凱族人展現原民環境教育魅力

位在台東卑南鄉的東興社區達魯瑪克部落，擁有得天獨厚的自然風景，是台東唯一純魯凱族聚落，完整保留了小米收穫祭、鞦韆祭、傳統男子聚會等文化，族人善用所保存的打獵技藝，籌備生態旅遊、文化體驗營，第一次角逐台東縣環境教育獎，就拿下社區組特優獎。

近年，達魯瑪克部落族人帶領參訪者走進最純淨的土地，享受大自然的洗禮，同時學習永續環境的行為，包括小米育種、有機農業，達成友善環境的農業模式，同時建設再生能源基地，成為全國第一的公民發電部落，在環境永續發展領域的展現卓越成就。

台東縣長饒慶鈴表示，東興社區的發展符合聯合國永續發展目標SDG2，如消除飢餓、SDG4優質教育、SDG7可負擔的潔淨能源、SDG11永續城鄉；以及SDG15，如陸地生態，保留文化遺產、振興部落經濟、發揚生態旅遊、振興魯凱文化、社區發展共五大核心。

據了解，達魯瑪克部落不論是歲時祭儀，或是響應里山倡議，發展林下旅遊，推動森林療癒、採集野菜文化等，都提倡林地合理運用及保存，並參與生態旅遊公約制定，近年，族人共同努力讓小米成功獲得保種，也因此榮獲低碳社區獎項。

此外，東興社區成立在地的綠能電力公司，近年也吸引蔡英文總統、珍古德博士、吳寶春師傅來訪等，突顯東興社區推動環境教育方面的卓越努力，由於，東興社區對環境教育的努力與貢獻，吸引影像工作者將部落的故事拍成「尋找達魯瑪克」紀錄片，有幸至紐約電影節與柏林臺灣影展參展。

環保局指出，東興社區深根在地族人傳承，培育部落成員投入解說、保育工作，並讓部落耆老負責傳授文化及部落智慧，此外，部落共管妥善處理社區基金，管理及財務的籌措，分配至農業復興、環境教育、文化保存等，吸引眾多年輕人回流，也透過環境教育工作找回地方的認同感。