回響／花蓮消防隊繞半台救災 傅崐萁：中央應成立救災團隊

本報陽光行動專題報導，山林開放之後，山域事故攀升，熱門路線能高安東軍、六順山與七彩湖登山步道，登山口在南投，易發生山難位置卻在花蓮，花蓮消防隊須花7小時開車繞半個台灣到南投救援。立委傅崐萁表示，國家公園、風景區應該要有完整的救難體系，行政院應該要趕快責成進行，他連任後會推動立法，從中央主導解決。

「這樣情況發生很久了」，傅崐萁表示，不管是國家公園主責單位內政部，還是交通部風景區管理處，應該要有完整的救難體系。尤其全面開放山林後，「中央單位對於山域的認知有多少？」特別是很難預測山區的天氣變化，平地是豔陽天，山裡卻可能起大霧，就算是熟手也有可能會迷路。

傅崐萁說，完整的山域開放，一定要有安全救護體系，不能把責任推給地方政府，只要有事卻是要地方政府負責搜救，「這是很奇怪的現象」，發生山難花蓮要繞到南投搜救，來回也要花個3天，覺得非常離譜，行政院要趕快責成專屬的團隊進行，不應歸給地方政府處理。

花蓮縣消防局長吳兆遠表示，消防員正常勤務為上2天班、休2天，若遇上山難救援要花比較多天數時，占用休假時間會有補休，還可以報超勤加班費。基本上大家會輪流上山搜救，且只要天候許可，基於人命救援急迫性，加上待救者所在位置可以吊掛，都會請空勤直升機協助上山吊掛救援。