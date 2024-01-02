台東共享單車 2年擬設52站

台北、高雄、屏東等地紛建置共享單車系統，許多遊客出遊台東覺得市區沒有單車不方便，通勤族也敲碗期待。環保局指出，縣府自編預算加花東基金挹注，預定今年在大眾運輸轉運站及人潮多處設置試辦站點，預計2年內設52個站點，響應節能減碳政策。

台東縣關山、池上以單車觀光聞名，每年吸引百萬人潮，但台東市區沒有公共自行車可租賃。環保局長郭建成指出，成功爭取花東基金補助3200萬元，推動公共自行車租賃系統建置，今年開辦，明年完成設置52處站點、420輛車。

空噪防制科說明，今年先發包規畫設計案及設置4處試辦點，初步以火車站、客運轉運站或鐵花聚落為主，每站點放10輛車，電輔車也納入考量，預計以2年打造綠色運具，實踐慢經濟、慢生活、漫文化，邁向綠色城市。

交觀處表示，台東TPASS通勤月票去年10月上路，當初向中央提計畫時納入共享單車，會一併整合，便利觀光與通勤接駁。