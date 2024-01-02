紅線違停取締不力？ 基警：過去執法無據

基隆市政府在信義區開闢U形道路環繞綠地的東光公園，路旁畫設停車格。當地東明里長翁誠鍾認為環境改善了，但里民發現有人不想付費停車，在紅線路段違停，影響通行，警方卻不取締。警方昨表示，過去是執法無據，現在因公園工程已驗收，即日起加強取締U形道路違停車輛。

東光公園是國有地，先前出租衍生爭議。基隆市前市長林右昌任內，獲國有財產署無償撥用土地。市府透過訴訟取回土地後，都市發展處發包拓寬呈U形的東光路32巷，中間區域是休閒平台和綠地。

東光路32巷拓寬後，交通處在路側共畫設18個汽車停車格、1個身心障礙者專用停車位，去年10月16日起收費。一般停車位上午9點到下午5點每半小時10元。專用停車位每日累計停車優惠4小時後，每半小時10元。

當地宋姓住戶發現有車主可能不想付停車費，長期違停在紅線路段，多次向警方檢舉，警察到場都未開單舉發，交通亂象無法解決。警方表示，東光路32巷在東光公園範圍內，工程還沒有正式完工前，並非道路交通管理處罰條例定義的道路，所以無法開罰。都發處日前完成工程驗收，警方即日起就會依法取締，維護道路交通安全。