志工隊約議長海門天險種樹 童子瑋種下希望、築夢基隆
基隆市海天環境美化志工隊長期投入美化公園環境，今天邀請基隆市議長童子瑋到海門天險種樹，希望提醒市民綠化、美化環境。童子瑋說，海門天險是連接役政公園，基隆塔、主普壇休憩綠帶的關鍵節點，期待未來能滿足民眾使用需求，形成城市觀旅亮點。
海天環境美化志工隊是由退休志工組成，長期投入美化公園環境工作，積極認養基隆公園綠地。海門天險被視為「城市綠洲」，不僅是欣賞山海美景的理想場所，也是中高齡長者喜愛的運動休憩據點。
志工隊今天邀請童子瑋前往海門天險，種下樹齡約4年的波羅蜜，預計3年後就可以結出果實。童子瑋掛在樹上的紀念牌，上面寫著「收穫健康、種下希望、築夢基隆」。他說，清晨或傍晚二沙灣海門天險常見民眾散步運動，希望大家未來能有更清新的環境。
童子瑋說，迎接2024年來到，相信過去的風雨與黑暗都會消逝，但會留下良善與美德，期許台灣在新的一年是「團結」與「良善」的年代。
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