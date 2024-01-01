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台東共享單車要來了 2年將設52處站點

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
高雄YouBike公共自行車系統上路後，通勤族移動更方便。記者徐白櫻／攝影
高雄YouBike公共自行車系統上路後，通勤族移動更方便。記者徐白櫻／攝影

台北、高雄、屏東等地紛建置共享單車系統，許多遊客出遊台東覺得市區沒有單車不方便，通勤族也敲碗期待。環保局指出，縣府自編預算加花東基金挹注，今年起開始在大眾運輸轉運站及人潮眾多處設置試辦站點，預計2年內設52個站點，響應節能減碳政策。

台東縣關山、池上以單車觀光聞名，每年吸引百萬人潮，市區卻沒有公共自行車可租賃。環保局長郭建成指出，縣府成功爭取花東發展基金補助，將花3200萬元推動公共自行車租賃系統建置計畫，今年開辦，預計到明年設置52處站點、420輛車。

空氣噪音防制科說明，今年先發包規畫設計案及設置4處試辦點，初步以火車站、客運轉運站或鐵花聚落為主，每個站點放10輛車，電輔車也會納入考量，詳細設置地點要等細部報告出爐。

環保局指出，花東基金補助電動機車多年，這次把補助範圍擴及無能耗又零汙染的單車，共享單車適合短程接駁通勤或通學，還兼具運動、休閒遊憩功能，適合台東旅客使用，預計花2年時間打造綠色運具，實踐慢經濟、慢生活、漫文化，邁向綠色城市。

交觀處表示，台東TPASS通勤月票去年10月已上路，當初向中央提報計畫時也有納入共享單車，真正設置後會一併整合進去，便利觀光與通勤接駁。

台東縣府積極引進公共自行車系統，推動人員試騎屏東的共享單車。圖／環保局提供
台東縣府積極引進公共自行車系統，推動人員試騎屏東的共享單車。圖／環保局提供

共享單車 台東 自行車

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