台東共享單車要來了 2年將設52處站點

台北、高雄、屏東等地紛建置共享單車系統，許多遊客出遊台東覺得市區沒有單車不方便，通勤族也敲碗期待。環保局指出，縣府自編預算加花東基金挹注，今年起開始在大眾運輸轉運站及人潮眾多處設置試辦站點，預計2年內設52個站點，響應節能減碳政策。

台東縣關山、池上以單車觀光聞名，每年吸引百萬人潮，市區卻沒有公共自行車可租賃。環保局長郭建成指出，縣府成功爭取花東發展基金補助，將花3200萬元推動公共自行車租賃系統建置計畫，今年開辦，預計到明年設置52處站點、420輛車。

空氣噪音防制科說明，今年先發包規畫設計案及設置4處試辦點，初步以火車站、客運轉運站或鐵花聚落為主，每個站點放10輛車，電輔車也會納入考量，詳細設置地點要等細部報告出爐。

環保局指出，花東基金補助電動機車多年，這次把補助範圍擴及無能耗又零汙染的單車，共享單車適合短程接駁通勤或通學，還兼具運動、休閒遊憩功能，適合台東旅客使用，預計花2年時間打造綠色運具，實踐慢經濟、慢生活、漫文化，邁向綠色城市。