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長期紅線違停未開單遭疑取締不力 基警：過去依法無據

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市開闢東光公園後出現違停亂象，當地民眾質疑警方執法不力、不公。警方回應，公園工程已驗收，會加強取締違停車輛。記者邱瑞杰／攝影
基隆市開闢東光公園後出現違停亂象，當地民眾質疑警方執法不力、不公。警方回應，公園工程已驗收，會加強取締違停車輛。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府在信義區開闢U形道路環繞綠地的東光公園，路旁畫設停車格。當地東明里長翁誠鍾認為環境改善了，但里民發現有人不想付費停車，在紅線路段違停，影響通行，警方卻不取締。警方今天表示，過去是執法無據，現在因公園工程已驗收，即日起加強取締U形道路違停車輛。

東光公園是國有地，先前出租衍生爭議。基隆市前市長林右昌任內，獲國有財產署無償撥用土地。市府透過訴訟取回土地後，都市發展處發包拓寬呈U形的東光路32巷，中間區域是休閒平台和綠地。

東光路32巷拓寬後，交通處在路側共畫設18個汽車停車格、1個身心障礙者專用停車位，並從去年10月16日起收費。一般停車位上午9點到下午5點每半小時10元。專用停車位每日累計停車優惠4小時後，每半小時10元。

當地宋姓住戶發現有車主可能不想付停車費，長期違停在紅線路段，多次向警方檢舉，員警到場都未開單舉發，交通亂象自然一直無法解決。有時苦苦等不到警員現身，好不容易看到警察了，違停者剛好就出面移車，讓人懷疑是否有人「通風報信」。

翁誠鍾表示，東光路32巷的停車格，交通處從去年10月中就開始收費，相同的路段畫設紅線區域，警方卻說無法取締，令人難以接受。亂象長期無解，民眾自然懷疑警方偏袒特定人士。

警方表示，東光路32巷在東光公園範圍內，在工程還沒有正式完工前，並非道路交通管理處罰條例定義的道路，所以無法開罰。都發處日前完成工程驗收，警方即日起就會依法取締，維護道路交通安全。

基隆市開闢東光公園後出現違停亂象，當地民眾質疑警方執法不力、不公。警方回應，公園工程已驗收，會加強取締違停車輛。記者邱瑞杰／攝影
基隆市開闢東光公園後出現違停亂象，當地民眾質疑警方執法不力、不公。警方回應，公園工程已驗收，會加強取締違停車輛。記者邱瑞杰／攝影
基隆市開闢東光公園後出現違停亂象，當地民眾質疑警方執法不力、不公。警方回應，公園工程已驗收，會加強取締違停車輛。記者邱瑞杰／攝影
基隆市開闢東光公園後出現違停亂象，當地民眾質疑警方執法不力、不公。警方回應，公園工程已驗收，會加強取締違停車輛。記者邱瑞杰／攝影

違停 車位 基隆

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