聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台東海濱公園嗨翻 爆滿遊客齊聲歡呼迎接2024
2023年台東跨年晚會以「東漂去旅行」為主題，為迎接2024年到來，台東縣府選在台東市海濱公園搭設大型電視牆，現場實況轉播舞台演出，瘦子E.SO壓軸演唱，並與藝人萬芳及縣長饒慶鈴陪伴現場觀眾倒數計時，開心互道「新年快樂」，以嶄新心情迎接新年到來。
去年台東跨年晚會轉播音質和運鏡傑出，被封為MVP跨年晚會。縣府指出，今年台東跨年具備全台卡司最強、鍍金獨家歌手最多及煙火綻放最美三大特色。晚間7點起，告五人、魏如萱、吳獻Osean、派偉俊、大淵MUTA、李友廷、張震嶽 Ayal Komod、萬芳、小春Kenzy、楊乃文等人輪番登演，長達6小時演唱不中斷。
2023最後一分鐘，縣長饒慶鈴率團隊與藝人萬芳、瘦子E.SO等藝人在台上倒數計時，眾人在「happy new year」的歡呼聲中迎接2024年到來，璀璨的新年煙火隨之登場，現場觀眾直呼精彩，更不忘跟身邊的親友互道快樂，留住台東星空美好回憶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言