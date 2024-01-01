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影／台東海濱公園嗨翻 爆滿遊客齊聲歡呼迎接2024

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東跨年晚會擁有三大特色，藝人演唱6小時不中斷。記者徐白櫻／攝影
台東跨年晚會擁有三大特色，藝人演唱6小時不中斷。記者徐白櫻／攝影

2023年台東跨年晚會以「東漂去旅行」為主題，為迎接2024年到來，台東縣府選在台東市海濱公園搭設大型電視牆，現場實況轉播舞台演出，瘦子E.SO壓軸演唱，並與藝人萬芳及縣長饒慶鈴陪伴現場觀眾倒數計時，開心互道「新年快樂」，以嶄新心情迎接新年到來。

去年台東跨年晚會轉播音質和運鏡傑出，被封為MVP跨年晚會。縣府指出，今年台東跨年具備全台卡司最強、鍍金獨家歌手最多及煙火綻放最美三大特色。晚間7點起，告五人、魏如萱、吳獻Osean、派偉俊、大淵MUTA、李友廷、張震嶽 Ayal Komod、萬芳、小春Kenzy、楊乃文等人輪番登演，長達6小時演唱不中斷。

2023最後一分鐘，縣長饒慶鈴率團隊與藝人萬芳、瘦子E.SO等藝人在台上倒數計時，眾人在「happy new year」的歡呼聲中迎接2024年到來，璀璨的新年煙火隨之登場，現場觀眾直呼精彩，更不忘跟身邊的親友互道快樂，留住台東星空美好回憶。

2023年台東跨年晚會以「東漂去旅行」為主題，倒數計時過後璀璨煙火登場。記者徐白櫻／攝影
2023年台東跨年晚會以「東漂去旅行」為主題，倒數計時過後璀璨煙火登場。記者徐白櫻／攝影
2023年台東跨年晚會以「東漂去旅行」為主題，倒數計時過後璀璨煙火登場。記者徐白櫻／攝影
2023年台東跨年晚會以「東漂去旅行」為主題，倒數計時過後璀璨煙火登場。記者徐白櫻／攝影

跨年晚會 台東

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