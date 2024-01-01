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跨年煙火秀 謝國樑和妻女在國門廣場與民眾迎接2024年
基隆市政府舉辦跨年煙火秀迎接2024年到來，從文化中心頂樓施放360秒繽紛煙火，文化中心外牆還有雷射秀，在梁靜茹的「暖暖」歌聲中，讓現場民眾和觀看直播的觀眾共度歡樂時光，期許新的一年更美好。
基市府觀光及城市行銷處表示，跨年煙火秀主題定為「I love keelung 愛來基隆」，午夜12點一到，在文化中心上空綻放色彩繽紛煙火，時間是6分鐘。
配合跨年活動，國門廣場在去年12月31日傍晚5點起開辦美食市集。微笑港灣周邊東岸商場、東岸碼頭叁肆行，國門廣場旁玻璃屋、陽明海文化藝術館、邦彼諾餐廳、可不可熟成紅茶、聞香亭等店家也延長營業時間。
國門廣場旁的城際轉運站智崴3D曲面螢幕，晚上9點30分起到11點59分重播年終演唱會片段，跨年煙火秀主持人黃鐙輝晚間11點30分在國門廣場直播。跨年夜基隆氣溫微涼，但沒有下雨，國門廣場、海洋廣場和東岸商場，都聚集不少民眾等待煙火施放。
基隆市長謝國樑11點半多與妻女現身國門廣場，與民眾一起等待跨年時刻。智崴3D曲面螢幕11點59分開始倒數60秒，邁入2024年時文化中心頂樓煙火齊發，港內船隻鳴笛，炫麗美景引發觀眾驚嘆。
觀銷處說，360秒煙火秀搭配梁靜茹的歌曲「暖暖」，分成有愛城市篇、親子篇、海洋篇、嘉年華篇和幸福快樂年篇5個不同主題情境，搭配不同的雷射展演，希望讓基隆更有溫暖，更有愛。
謝國樑許下新年新希望，表示希望市民在新的一年都能擁有更多的平安跟健康，市府短期內會在城市裡面，投入更多讓各年齡層有更多元的生活、消費和娛樂的內容，長期是要逐步推動基隆捷運與沿線產業布局，促進經濟發展和提升就業機會。
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