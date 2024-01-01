聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨年煙火秀 謝國樑和妻女在國門廣場與民眾迎接2024年

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑與女兒小愛，在國門廣場與民眾一起倒數及欣賞煙火秀，迎接2024年到來。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑與女兒小愛，在國門廣場與民眾一起倒數及欣賞煙火秀，迎接2024年到來。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府舉辦跨年煙火秀迎接2024年到來，從文化中心頂樓施放360秒繽紛煙火，文化中心外牆還有雷射秀，在梁靜茹的「暖暖」歌聲中，讓現場民眾和觀看直播的觀眾共度歡樂時光，期許新的一年更美好。

基市府觀光及城市行銷處表示，跨年煙火秀主題定為「I love keelung 愛來基隆」，午夜12點一到，在文化中心上空綻放色彩繽紛煙火，時間是6分鐘。

配合跨年活動，國門廣場在去年12月31日傍晚5點起開辦美食市集。微笑港灣周邊東岸商場、東岸碼頭叁肆行，國門廣場旁玻璃屋、陽明海文化藝術館、邦彼諾餐廳、可不可熟成紅茶、聞香亭等店家也延長營業時間。

國門廣場旁的城際轉運站智崴3D曲面螢幕，晚上9點30分起到11點59分重播年終演唱會片段，跨年煙火秀主持人黃鐙輝晚間11點30分在國門廣場直播。跨年夜基隆氣溫微涼，但沒有下雨，國門廣場、海洋廣場和東岸商場，都聚集不少民眾等待煙火施放。

基隆市長謝國樑11點半多與妻女現身國門廣場，與民眾一起等待跨年時刻。智崴3D曲面螢幕11點59分開始倒數60秒，邁入2024年時文化中心頂樓煙火齊發，港內船隻鳴笛，炫麗美景引發觀眾驚嘆。

觀銷處說，360秒煙火秀搭配梁靜茹的歌曲「暖暖」，分成有愛城市篇、親子篇、海洋篇、嘉年華篇和幸福快樂年篇5個不同主題情境，搭配不同的雷射展演，希望讓基隆更有溫暖，更有愛。

謝國樑許下新年新希望，表示希望市民在新的一年都能擁有更多的平安跟健康，市府短期內會在城市裡面，投入更多讓各年齡層有更多元的生活、消費和娛樂的內容，長期是要逐步推動基隆捷運與沿線產業布局，促進經濟發展和提升就業機會。

基隆市長謝國樑與女兒小愛，在國門廣場與民眾一起倒數及欣賞煙火秀，迎接2024年到來。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑與女兒小愛，在國門廣場與民眾一起倒數及欣賞煙火秀，迎接2024年到來。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府舉辦跨年煙火秀迎接2024年到來，並安排藝人黃鐙輝在國門廣場直播。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府舉辦跨年煙火秀迎接2024年到來，並安排藝人黃鐙輝在國門廣場直播。記者邱瑞杰／攝影

基隆捷運 跨年 煙火秀

延伸閱讀

謝國樑缺席由邱佩琳代打 基市府團隊施政以「愛」為出發點

謝國樑父親病逝…生前開心「後代當市長」 有服務市民的機會

謝國樑的父親謝修平病逝榮總 生前交代後事簡單一點

影／基隆體育館6千人演唱會嗨翻 謝國樑：明夏辦更大場

相關新聞

影／台東海濱公園嗨翻 爆滿遊客齊聲歡呼迎接2024

2023年台東跨年晚會以「東漂去旅行」為主題，為迎接2024年到來，台東縣府選在台東市海濱公園搭設大型電視牆，現場實況轉...

跨年煙火秀 謝國樑和妻女在國門廣場與民眾迎接2024年

基隆市政府舉辦跨年煙火秀迎接2024年到來，從文化中心頂樓施放360秒繽紛煙火，文化中心外牆還有雷射秀，在梁靜茹的「暖暖...

跨年台東「這族群」最忙 就連天后阿妹也要衝回老家來

跨年夜到明年元旦，有氣象達人預估，台灣東半面有短暫陣雨可能，這對台東正在戶外舉辦大獵祭典的卑南族來說，一點也不是問題，市...

台東關山彩稻田來了 元月開始進入最佳觀賞期

近年氣候變遷導致景觀花卉栽種難度愈來愈高，台東各地稻田年底收割後，關山鎮農會擇定台9線路旁農地栽種景觀彩稻，以黑、紫、黃...

南橫台20線172K+400邊坡坍方 工務段搶修單線雙向可通

台東縣海端鄉台20線172K+400處利稻路段，今天上午6時30分許，發生邊坡坍方，造成道路中斷，一度雙向道路無法通行，...

放晴了！元旦連假宜蘭各風景區湧人潮 清水地熱總量管制

天氣溫和晴朗，宜蘭各風景區在元旦連假第二天，出現不少人潮，火車站前的幾米主題公園拍照熱點、望龍埤景色優美爆人潮，超夯人氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。