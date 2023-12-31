跨年台東「這族群」最忙 就連天后阿妹也要衝回老家來

跨年夜到明年元旦，有氣象達人預估，台灣東半面有短暫陣雨可能，這對台東正在戶外舉辦大獵祭典的卑南族來說，一點也不是問題，市區南王全部落老少一早就集結在卑南遺址公園，等待男人狩獵下山後戴上花環，全村家族歡聚野餐，享受美好的家庭時光。

據悉，天后級歌手張惠妹是台東卑南族人，即便有國外巡迴演唱行程，跨年當天，總盡可能返台參與卑南族最盛大的祭典。

以台東市區人數僅千人的南王部落為例，因橫掃國內10餘座金曲獎，素有金曲村美名，部落雖有不少外移人口，但總會趕在歲末年終返鄉，男性換上工作服上山狩獵，女性則協助家族編織花環，就等跨年當天整日「大獵祭」的祭儀活動。

過去，大獵祭可長達數月之久，隨著物換星移已改成為期4天3夜定點的狩獵，這是成年男子上山狩獵的祭典，全部落家人守候在山下預備美麗的花環，定點等待家中的舅舅、爸爸、兄弟甚或男朋友豐收返回，替他們戴上花環慶賀，今年部落祭司照往例仍選定卑南遺址公園搭建凱旋門，莊嚴的祭儀過後，全部落族人在草地上野餐聚會。