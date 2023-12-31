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跨年台東「這族群」最忙 就連天后阿妹也要衝回老家來

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
卑南族人等待家人下山，替他們換上乾淨的傳統族服，並戴上美麗的花環。記者古和純／攝影
卑南族人等待家人下山，替他們換上乾淨的傳統族服，並戴上美麗的花環。記者古和純／攝影

跨年夜到明年元旦，有氣象達人預估，台灣東半面有短暫陣雨可能，這對台東正在戶外舉辦大獵祭典的卑南族來說，一點也不是問題，市區南王全部落老少一早就集結在卑南遺址公園，等待男人狩獵下山後戴上花環，全村家族歡聚野餐，享受美好的家庭時光。

據悉，天后級歌手張惠妹是台東卑南族人，即便有國外巡迴演唱行程，跨年當天，總盡可能返台參與卑南族最盛大的祭典。

以台東市區人數僅千人的南王部落為例，因橫掃國內10餘座金曲獎，素有金曲村美名，部落雖有不少外移人口，但總會趕在歲末年終返鄉，男性換上工作服上山狩獵，女性則協助家族編織花環，就等跨年當天整日「大獵祭」的祭儀活動。

過去，大獵祭可長達數月之久，隨著物換星移已改成為期4天3夜定點的狩獵，這是成年男子上山狩獵的祭典，全部落家人守候在山下預備美麗的花環，定點等待家中的舅舅、爸爸、兄弟甚或男朋友豐收返回，替他們戴上花環慶賀，今年部落祭司照往例仍選定卑南遺址公園搭建凱旋門，莊嚴的祭儀過後，全部落族人在草地上野餐聚會。

據了解，中午野餐後，緊接著族人會在少年會所唱歌跳舞至到晚間，而夜裡部落的年青人會挨家挨戶報平安，撕開各家戶中的新年月曆，手抱吉他等樂器歡唱慶賀新年到來。

卑南族部落的男女老少，會在跨年當天穿著傳統服參與祭典。記者古和純／攝影
卑南族部落的男女老少，會在跨年當天穿著傳統服參與祭典。記者古和純／攝影
南王部落的少男少女們，今天中午在少年會所營火前，圍成圈吟唱古謠。記者古和純／攝影
南王部落的少男少女們，今天中午在少年會所營火前，圍成圈吟唱古謠。記者古和純／攝影
部落祭司每年都會選定一處搭建凱旋門，迎接上山的成年男性族人豐收下山，舉辦盛大祭典。記者古和純／攝影
部落祭司每年都會選定一處搭建凱旋門，迎接上山的成年男性族人豐收下山，舉辦盛大祭典。記者古和純／攝影
南王部落的婦女們會在跨年活動前，準備數十條花環，為準備迎接家中父執輩兄長豐收下山，替他們戴上美麗的花環。記者古和純／攝影
南王部落的婦女們會在跨年活動前，準備數十條花環，為準備迎接家中父執輩兄長豐收下山，替他們戴上美麗的花環。記者古和純／攝影
南王部落的少男少女們，今天中午在少年會所營火前，圍成圈吟唱古謠。記者古和純／攝影
南王部落的少男少女們，今天中午在少年會所營火前，圍成圈吟唱古謠。記者古和純／攝影
成年的卑南族部落男性會上山狩獵，並在山上烹煮獵物美食。圖／古和書提供
成年的卑南族部落男性會上山狩獵，並在山上烹煮獵物美食。圖／古和書提供
南王部落的少男少女們，今天中午在少年會所營火前，圍成圈吟唱古謠。記者古和純／攝影
南王部落的少男少女們，今天中午在少年會所營火前，圍成圈吟唱古謠。記者古和純／攝影
每年跨年當天，卑南族部落的家族朋友都會一同野餐相聚。記者古和純／攝影
每年跨年當天，卑南族部落的家族朋友都會一同野餐相聚。記者古和純／攝影
卑南族人等待家人下山。記者古和純／攝影
卑南族人等待家人下山。記者古和純／攝影
成年的卑南族部落男性會上山狩獵，並在山上烹煮獵物美食。圖／古和書提供
成年的卑南族部落男性會上山狩獵，並在山上烹煮獵物美食。圖／古和書提供

野餐 台東 跨年 卑南族 元旦

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