聽新聞
test
0:00 / 0:00
放晴了！元旦連假宜蘭各風景區湧人潮 清水地熱總量管制
天氣溫和晴朗，宜蘭各風景區在元旦連假第二天，出現不少人潮，火車站前的幾米主題公園拍照熱點、望龍埤景色優美爆人潮，超夯人氣景點的清水地熱遊憩區停車場一位難求，上午開園沒多久，就啟動停車場總量管制，實施一出一進措施。
很多外地遊客覺得宜蘭風景區免費或只收停車費，是相當親民，又是大台北地區可及性高的好去處。今天元旦連假第二天，縣政府預估是一日遊的高峰，清水地熱遊憩區因只收停車費，煮蛋或煮玉米吸引遊客，上午9點停車場就爆滿，啟動總量管制，目前園區外出現排隊等候進場的車龍。
至於員山鄉望龍埤擁有被稱為「抹茶湖」碧綠湖水，配合小橋流水，景色優美，輕鬆走走鄰近步道，也是熱門景區；小文青景點首住宜蘭火車站前的幾米主題公園，拍好拍滿，陽光下怎麼拍都美。
縣警局在各車潮重要路口布署警力，協助紓解車流量，今晚宜蘭市及羅東鎮有跨年晚會活動，部分路段實施交通管制，請用路人留意；國5預計下午至傍晚出現北返車潮，請民眾提早規劃遊程，避免塞在路上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言