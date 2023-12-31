放晴了！元旦連假宜蘭各風景區湧人潮 清水地熱總量管制

天氣溫和晴朗，宜蘭各風景區在元旦連假第二天，出現不少人潮，火車站前的幾米主題公園拍照熱點、望龍埤景色優美爆人潮，超夯人氣景點的清水地熱遊憩區停車場一位難求，上午開園沒多久，就啟動停車場總量管制，實施一出一進措施。

很多外地遊客覺得宜蘭風景區免費或只收停車費，是相當親民，又是大台北地區可及性高的好去處。今天元旦連假第二天，縣政府預估是一日遊的高峰，清水地熱遊憩區因只收停車費，煮蛋或煮玉米吸引遊客，上午9點停車場就爆滿，啟動總量管制，目前園區外出現排隊等候進場的車龍。

至於員山鄉望龍埤擁有被稱為「抹茶湖」碧綠湖水，配合小橋流水，景色優美，輕鬆走走鄰近步道，也是熱門景區；小文青景點首住宜蘭火車站前的幾米主題公園，拍好拍滿，陽光下怎麼拍都美。