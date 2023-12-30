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基隆明晚跨年煙火秀360秒 推薦5處觀賞點「暖暖」配樂

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆明晚跨年煙火秀360秒，推薦5處觀賞點「暖暖」配樂，圖為七夕煙火秀時情景。本報資料照片
基隆明晚跨年煙火秀360秒，推薦5處觀賞點「暖暖」配樂，圖為七夕煙火秀時情景。本報資料照片

後天就是元旦，明天是今年最後一天，基隆市政府明晚12時在文化中心頂樓有跨年煙火秀，邀請國慶煙火及澎湖花火節執行團隊，施放360秒、共5000發的煙火，市長謝國樑將到國門廣場透過超大裸視3D螢幕與市民倒數計時；特別的是，今年煙火秀搭配歌手梁靜茹名曲「暖暖」當配樂，和民眾一起度過暖暖的跨年夜。

施放地點在市中心市政府旁的文化中心頂樓，市府推薦最佳煙火觀賞地點，包含基隆東岸商場、海洋廣場、國門廣場、虎仔山、中正公園等高點，也是最佳拍攝處，建議要稍為有點距離才能看到全景，距離太近反而不能盡攬且有煙霧。

今年七夕市府曾在文化中心施放璀燦煙火，市區人潮擠爆，逾萬人到場，大受好評。今天天氣放晴，市府預估明天應會是好天氣，可及早到場搶好位置。

上次煙火秀沒聲音美中不足，明天特別搭配歌手梁靜茹的名曲「暖暖」作配樂，規畫五個主題，以「有愛城市篇」拉開序幕，第二篇章為象徵家人擁抱孩子的「親子篇」，接著是代表基隆特色的「海洋篇」和「嘉年華篇」，最後以「幸福快樂年篇」象徵新的一年到來。

市長謝國樑說，此次設計燈光秀和雷射秀，與夜空中的璀璨花火與音樂律動作結合，帶給觀眾一場華麗的視覺饗宴。

國門廣場有美食市集，周邊商圈店家延長營業時間到跨年，包含東岸商場內所有店家，以及叁肆行的布娜飛餐酒館，國門廣場周邊的玻璃屋、邦彼諾餐廳、可不可熟成紅茶、聞香亭等，陽明文化藝術館也特地辦理「海與陸的相望」跨年交流之夜。

市府準備基隆在地店家「香氛森林」特製的精油手工皂500份，明晚11點起在國門廣場發送，藝人黃鐙輝明晚11時30分到國門廣場現場直播，與民眾一同倒數迎新年。

基隆明晚跨年煙火秀360秒，推薦5處觀賞點「暖暖」配樂，圖為七夕煙火秀時情景。本報資料照片
基隆明晚跨年煙火秀360秒，推薦5處觀賞點「暖暖」配樂，圖為七夕煙火秀時情景。本報資料照片
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基隆明晚跨年煙火秀360秒，推薦5處觀賞點「暖暖」配樂，圖為七夕煙火秀時情景。本報資料照片
基隆明晚跨年煙火秀360秒，推薦5處觀賞點「暖暖」配樂，圖為七夕煙火秀時情景。本報資料照片
基隆明晚跨年煙火秀360秒，推薦5處觀賞點「暖暖」配樂，圖為七夕煙火秀時情景。本報資料照片

基隆 跨年 煙火秀

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