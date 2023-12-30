無照開競選車 工讀生撞傷婦人 張美慧道歉允負責

民進黨花蓮立委候選人張美慧競選團隊的19歲藍姓男工讀生，無照駕駛競選用小貨車回總部途中，與騎乘電動自行車的64歲林姓婦人發生碰撞，林倒地昏迷，送醫急救尚未脫險。張美慧第一時間趕往探視，承諾負起全責，坦言基於信任原則未查核聘用人員證件，確實有疏失，已針對競選車輛駕駛宣導安全教育。

前天下午4時許，藍男駕駛小貨車，載運幾輛張美慧宣傳用的微型電動車返回總部，沿著國富十街往北行駛，到國富二街左轉時，不慎擦撞到對向直行的林婦騎乘的電動輔助自行車，林婦倒地全身多處擦挫傷，失去呼吸心跳，經送醫搶救，仍然呈陷昏迷，還在加護病房觀察中。

警方獲報趕到現場處理，經檢測雙方都沒有酒駕，疑因雨天行車視線不佳，未禮讓釀禍，詳細肇事原因還在調查，藍姓男子僅持有學習駕照，將依無照駕駛開單舉發。

張美慧競選總部聲明指出，張美慧與團隊第一時間趕到醫院向傷者與家屬致歉，承諾會全權負責後續醫療及賠償事宜，衷心期盼傷者早日康復，後續會與家屬密切保持聯繫。

競總指出，藍男當時接到指令前往移動小貨車，競總基於信任原則，並未查核聘用人員證件，實屬疏失，對此深感抱歉，將全力配合警方調查與交通事故鑑定報告，待肇事原因釐清，不會回避責任。