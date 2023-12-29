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影／身障校工護校32年退休 新城國小校長送結婚項鍊祝福
花蓮縣新城國小鐘點校工周志義，因小兒麻痺靠輪椅行動，但總是第一個到校開門，迎接學童上學，32年如一日。他將退休，今天最後一天上班。校長黃麗花拿出結婚金項鍊，與教職員集資打造純金牛墜子作退休賀禮，象徵未婚的周志義「情定」新城國小。
周志義兒時因小兒麻痺不良於行，32年前到新城國小服務，擔任日夜值班人員，雖然行動不便，無論寒流、大雨，總是清早6時到校開門，最後一個離開，不時穿梭校園巡視，看顧師生。
4年級李姓學童說，放學會看到「周叔叔」在校門口，「周叔叔」常叮嚀她要注意安全，用功讀書，讀書可以改變一切，她祝福周叔叔退休後身體健康；童姓老師不捨地說，有時在校待晚一點，「周叔叔」會留一盞燈陪伴，讓她安心。
校方表示，周志義工作認真盡責，看到教室窗戶沒關，會扶著牆壁慢慢撐著走，關上窗戶，師生晚回家，他貼心打招呼，叮嚀老師、家長開車慢一點，就像新城國小的守護神。
校長黃麗花說，2年前她剛到任時，好奇為何大家都叫他「周叔叔」，一問才知道周志義在校服務長達32載，從剛來就被叫「周叔叔」，一直到現在。
她說，周志義是全校最資深的職員，沒有結婚，全心全意都放在師生身上。她決定送出珍藏24年的結婚金項鍊，感謝周叔叔對師生無怨無悔的付出，教職員也集資將金項鍊加長，因周志義屬牛，再打造一個純金牛墜子，做為永遠的祝福。
她的丈夫黎孝萱曾是新城國小人事主任，今天也回校參加歡送會。他說，非常支持妻子的決定，等兩人結婚32年，要再送一條項鍊給妻子，更具意義。
學校今天上午利用下課時間，安排全校師生歡送，合唱感恩的心，逐一上台與周志義握手、送上手寫祝福卡片。周志義說，青春歲月都奉獻給新城國小，看著小朋友健康長大，是最快樂的事，退休有些捨不得，家裡住得近，以後還是會隨時回來探望大家。
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