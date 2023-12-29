快訊

這免費貼圖可「跨平台」比LINE好用！速吸千名粉絲朝聖下載：超鄉土味

他傻眼手機保護貼還沒用就碎了「正常嗎」？內行人曝原因：買破千元的才是智商稅

2023年台股漲近3,800點！每位股民平均爽賺百萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／身障校工護校32年退休 新城國小校長送結婚項鍊祝福

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣新城國小身障校工周志義在校服務32載退休，校長黃麗花送上自己的結婚金項鍊，給予深深祝福。記者王燕華／攝影
花蓮縣新城國小身障校工周志義在校服務32載退休，校長黃麗花送上自己的結婚金項鍊，給予深深祝福。記者王燕華／攝影

花蓮縣新城國小鐘點校工周志義，因小兒麻痺靠輪椅行動，但總是第一個到校開門，迎接學童上學，32年如一日。他將退休，今天最後一天上班。校長黃麗花拿出結婚金項鍊，與教職員集資打造純金牛墜子作退休賀禮，象徵未婚的周志義「情定」新城國小。

周志義兒時因小兒麻痺不良於行，32年前到新城國小服務，擔任日夜值班人員，雖然行動不便，無論寒流、大雨，總是清早6時到校開門，最後一個離開，不時穿梭校園巡視，看顧師生。

4年級李姓學童說，放學會看到「周叔叔」在校門口，「周叔叔」常叮嚀她要注意安全，用功讀書，讀書可以改變一切，她祝福周叔叔退休後身體健康；童姓老師不捨地說，有時在校待晚一點，「周叔叔」會留一盞燈陪伴，讓她安心。

校方表示，周志義工作認真盡責，看到教室窗戶沒關，會扶著牆壁慢慢撐著走，關上窗戶，師生晚回家，他貼心打招呼，叮嚀老師、家長開車慢一點，就像新城國小的守護神。

校長黃麗花說，2年前她剛到任時，好奇為何大家都叫他「周叔叔」，一問才知道周志義在校服務長達32載，從剛來就被叫「周叔叔」，一直到現在。

她說，周志義是全校最資深的職員，沒有結婚，全心全意都放在師生身上。她決定送出珍藏24年的結婚金項鍊，感謝周叔叔對師生無怨無悔的付出，教職員也集資將金項鍊加長，因周志義屬牛，再打造一個純金牛墜子，做為永遠的祝福。

她的丈夫黎孝萱曾是新城國小人事主任，今天也回校參加歡送會。他說，非常支持妻子的決定，等兩人結婚32年，要再送一條項鍊給妻子，更具意義。

學校今天上午利用下課時間，安排全校師生歡送，合唱感恩的心，逐一上台與周志義握手、送上手寫祝福卡片。周志義說，青春歲月都奉獻給新城國小，看著小朋友健康長大，是最快樂的事，退休有些捨不得，家裡住得近，以後還是會隨時回來探望大家。

花蓮縣新城國小身障校工周志義守護師生32年，今天最後一天上班，學童逐一握手、送卡片，感謝周叔叔的付出。記者王燕華／攝影
花蓮縣新城國小身障校工周志義守護師生32年，今天最後一天上班，學童逐一握手、送卡片，感謝周叔叔的付出。記者王燕華／攝影
花蓮縣新城國小身障校工周志義守護師生32年，今天最後一天上班，學校安排歡送會祝福。記者王燕華／攝影
花蓮縣新城國小身障校工周志義守護師生32年，今天最後一天上班，學校安排歡送會祝福。記者王燕華／攝影
花蓮縣新城國小鐘點校工周志義，雖因小兒麻痺行動不便，但認真盡責守護師生安全，32年如一日。記者王燕華／攝影
花蓮縣新城國小鐘點校工周志義，雖因小兒麻痺行動不便，但認真盡責守護師生安全，32年如一日。記者王燕華／攝影

結婚 小兒麻痺 義工

延伸閱讀

這所大學註冊率百分百 校內教職員明年起加薪最高15%

拚國旅！觀光署祭千萬補助銀髮、身障旅遊 每人每日最高1500元

迎「紅」運！CHAUMET 2024新品亞太區獨家搶先上市

消除「釘子戶」 苗市身障專屬停車格不再全時段免費

相關新聞

影／身障校工護校32年退休 新城國小校長送結婚項鍊祝福

花蓮縣新城國小鐘點校工周志義，因小兒麻痺靠輪椅行動，但總是第一個到校開門，迎接學童上學，32年如一日。他將退休，今天最後...

台東交通數據大公開 酒駕增去年274件、死亡事故增5起

台東縣府今年「東漂去旅行」請來多組重磅樂團、藝人，勢必吸引上萬樂迷朝聖，昨天縣府針對後天跨年晚會及元旦的交通疏運，召開道...

百年古蹟封閉14年…劉銘傳隧道開箱 開放預約參觀

基隆市文化局整修市定古蹟劉銘傳隧道，重新設計光環境完工。副市長邱佩琳昨「開箱」隧道新貌，宣布即起開放預約參觀。考量旅遊品...

TTGO台東預約接駁升級 1月5日上線

台東縣長饒慶鈴昨宣布，「TTGO台東預約接駁服務」升級系統平台明年1月5日上線，除市區外，全縣各鄉鎮民眾可透過網站、Ap...

宜蘭中興文創園區《映像節》科技光雕秀 充滿夢幻美境

2023宜蘭映像節正在中興文創分成4大展區展出，這次必看亮點是「巨型光雕秀」，特邀香港藝術團隊每天搜集參觀民眾的外觀、情...

林右昌回基隆：中央今年補助基隆2.8億元改善人行環境

內政部長林右昌今在基隆市表示，中央今年累積補助基隆約2億8128萬元，支持地方提升道路品質與校園周邊用路人安全。今天視察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。