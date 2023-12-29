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百年古蹟封閉14年 劉銘傳隧道開箱 開放預約參觀

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆文化局整修市定古蹟劉銘傳隧道，重新設計光環境完工。副市長邱佩琳昨「開箱」隧道新貌，宣布即起開放預約參觀。考量旅遊品質和保護隧道內的生態，只接受團體預約導覽，在周六、日上下午時段，走訪超過130年歷史的鐵路古蹟。

中國清朝台灣巡撫劉銘傳光緒13年（1887年）奏准建造鐵路，隔年春天台北府到基隆段開工，獅球嶺隧道在3年後完工。日本治台期間改線，竹仔寮隧道1898年完成後，獅球嶺隧道停用，後來改名劉銘傳隧道，避免和獅球嶺砲台混淆。

文化局表示，劉銘傳隧道是台灣第1條現代化鐵路隧道，也是全國僅存清朝時期的鐵路遺址。考量隧道排水不良，部分坍方，2009年起封閉至今。

文化局先在2019年發包古蹟本體修復工程，去年接續發包光環境及入口意象型塑計畫，完工後重新開放參觀。民眾可上基隆市文化局網站下載預約導覽表單報名，進入劉銘傳隧道一探究竟。

邱佩琳說，專家學者觀察發現，隧道內除有蝙蝠棲息，不排除也有螢火蟲及兩棲類等生物，為保育隧道內生態多樣化，未來將採預約導覽方式參觀，建議大家進入隧道時，要放低音量，兼顧觀光發展和生態保護。

文化局 基隆 古蹟

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