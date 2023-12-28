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林右昌回基隆：中央今年補助基隆2.8億元改善人行環境

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
內政部長林右昌（左一）今到基隆市視察中央補助交通改善路段時說，縣市政府提出有需要改善的地方，中央會支持。圖／內政部提供
內政部長林右昌（左一）今到基隆市視察中央補助交通改善路段時說，縣市政府提出有需要改善的地方，中央會支持。圖／內政部提供

內政部長林右昌今在基隆市表示，中央今年累積補助基隆約2億8128萬元，支持地方提升道路品質與校園周邊用路人安全。今天視察的兩處工程計畫，都位在學區附近，改善後可讓學童、家長及學校都能安心行走，享有舒適的通行環境。

林右昌今天到基隆視察的東信路236巷，是東光國小學生及山上社區住戶往來市區的主要道路，現況路寬僅4.5公尺，市府提出改善計畫，預計新設2公尺淨寬的實體人行道，工程總經費1911萬元，中央補助1567萬元、占82%，預定明年9月底完工。

林右昌表示，東信路改善計畫攸關人本行走環境的營造，除通學使用外，應朝向棧道系統來推動，讓一般民眾也可以共同適用。提醒市府要將夜間照明、棧道系統應採用防潮、防滑材質，在階梯間距部分，也要把長者的通行需求一併納入考量，多傾聽在地民眾、民意代表的意見，若後續細設階段有增加需求，可再申請調整經費，保障整體通行品質及安全。

林右昌也視察「新豐街交通設施改善計畫」，他說，從新豐街往北前往八斗子漁港，往南可至深溪路及深美街口，全長1.5公里，路寬約12公尺，沿途有市立八斗高中及多處大型社區，並有許多深美國小及海洋大學的學生居住，是學生通學重要路徑。

新豐街目前僅部分路段設有人行道且缺乏串聯，市府檢討後提出改善計畫，將增設標線型人行道、路口號誌、無障礙及電纜線地下化等，提供更安全、美觀、無障礙且串連的人行環境，讓用路人往來更安心。本案所需經費2328萬元，中央補助1909萬元，占82%，預計明年底完工。

林右昌指出，為改善日常生活、通學的人本環境，內政部推動「提升道路品質」與「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，今年基隆市已核定18案，計畫金額3億4307萬元，中央補助2億8128萬元，占82%，請市府團隊加速推動，完善人行及通學環境安全與品質。

立法院通過總預算，中央從明年到2027年編列400億元，接續推動人行環境軟、硬體的改善。縣市政府透過全面性及系統性盤點，提出有需要改善的地方，中央會支持，一起為完善生活環境來打拚，保障各類族群的通行權益，強化人車安全。

內政部長林右昌（立者）今到基隆市視察中央補助交通改善路段時說，縣市政府提出有需要改善的地方，中央會支持。圖／內政部提供
內政部長林右昌（立者）今到基隆市視察中央補助交通改善路段時說，縣市政府提出有需要改善的地方，中央會支持。圖／內政部提供
內政部長林右昌（前右一）今到基隆市視察中央補助交通改善路段時說，縣市政府提出有需要改善的地方，中央會支持。圖／內政部提供
內政部長林右昌（前右一）今到基隆市視察中央補助交通改善路段時說，縣市政府提出有需要改善的地方，中央會支持。圖／內政部提供
內政部長林右昌（前右二）今到基隆市視察中央補助交通改善路段時說，縣市政府提出有需要改善的地方，中央會支持。圖／內政部提供
內政部長林右昌（前右二）今到基隆市視察中央補助交通改善路段時說，縣市政府提出有需要改善的地方，中央會支持。圖／內政部提供
內政部長林右昌（前右二）今到基隆市視察中央補助交通改善路段時說，縣市政府提出有需要改善的地方，中央會支持。圖／內政部提供
內政部長林右昌（前右二）今到基隆市視察中央補助交通改善路段時說，縣市政府提出有需要改善的地方，中央會支持。圖／內政部提供

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