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蘭嶼電廠儲能電池短路失火 消防花1天警戒控制、已無影響

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台電公司改善提升蘭嶼電廠供電及技術不足問題，增設「電力儲存及MR混合實境」系統，昨天進行併網測試時，疑短路失火，幸無人員傷亡。圖／民眾提供
台電公司改善提升蘭嶼電廠供電及技術不足問題，增設「電力儲存及MR混合實境」系統，昨天進行併網測試時，疑短路失火，幸無人員傷亡。圖／民眾提供

台電公司改善提升蘭嶼電廠供電及技術不足問題，增設「電力儲存及MR混合實境」系統，昨天進行併網測試時，疑短路失火，幸無人員傷亡。不過，礙於電池不宜水攻，消防隊員花1天警戒控制。台電表示，火災未影響電廠運作。

台電指出，蘭嶼電廠增設的「電力儲存及MR混合實境」系統，昨天上午進行併網測試，疑似電廠外1處鐵櫃內電池發生短路起火，不過，廠區及測試人員很快控制火勢，為避免火勢擴散開來，協請蘭嶼消防分隊周圍警戒，目前已無影響。

蘭嶼消防分隊長冷鎮山表示，電池火災和一般火災不同，不能直接布水線噴灑水攻，必須由使用金屬火災滅火器滅火，但避免高溫潑及周遭設施，造成更大災害，只能在周圍降溫警戒。

據了解，蘭嶼電廠增設的「電力儲存及MR混合實境」系統，其電力儲存系統可儲存1100度電，在電廠人員進行電力維修或遇跳機等突發電力事件，更可在0.2秒內瞬間供電救援，幾乎沒有秒差的提供電力。

另MR混合實境系統則可打破離島空間限制，即時連線本島台電專家團隊，不用飛到蘭嶼就能透過實境進行指導維修，不僅解決技術上的不足，也提升島上電力檢修效率。而這兩套高科技系統，台電斥資近億元經費增設。

蘭嶼 台電 火災

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