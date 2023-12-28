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宜縣元旦升旗 餐點比澎湃、拚摸彩

聯合報／ 記者陳敬丰戴永華／宜蘭報導
宜蘭市辦元旦升旗，市長陳美玲請大家品嘗中西式美食。記者戴永華／攝影
宜蘭市辦元旦升旗，市長陳美玲請大家品嘗中西式美食。記者戴永華／攝影

宜蘭縣府與部分鄉鎮市公所每年辦元旦升旗，吸引大批民眾，今年縣府舉辦的升旗典禮規模最大，送3500份饅頭及豆奶、宜蘭市公所首度將中西式早餐帶到升旗典禮現場，蘇澳鎮公所「千人早餐派對」吻仔魚粥及魚丸湯，海味十足。

縣府辦的升旗典禮明年元旦上午6時40分在宜蘭運動公園田徑場舉行，發送2千面小國旗，另準備3500份饅頭及豆奶的活力早餐送全程參與健行民眾，還有電視、電冰箱、洗衣機、除濕機、腳踏車等摸彩。

宜蘭市公所首度把中西式早餐攤位帶進現場，元旦上午7時30分在市民之森廣場發放900份、價值百元的早安餐劵及保溫杯紀念品，8時升旗後「早安市集」開動，有中式滷肉飯、蛋餅、鹹粥、油飯，西式的漢堡、pizza、手沖咖啡、手搖杯等，民眾邊吃早餐、邊看表演。

位處港區的蘇澳鎮「千人早餐派對」元旦7時20分在公所廣場前舉行升旗，發送早餐兌換券，包含500份吻仔魚粥、500份菜頭魚丸湯搭配肉燥炒米粉，貼心備有200份素粥，摸彩品是50吋4K UHD智慧聯網顯示器、氣炸鍋、除濕機等。冬山鄉公所6時30分在鄉公所前廣場舉辦升旗後健行，健行終點備有平安米粉羹及咖啡。

羅東鎮公所也辦「升旗健走-幸福跟著走」，健走時間約1小時，走完全程參加抽獎，獎品是微型電動二輪車、65吋及55吋液晶電視機、除濕機及電扇等；礁溪鄉公所安排旗手帶領展開4乘6公尺的巨幅國旗進場，贈送民眾小國旗、紀念帽、溫泉米、礦泉水、金屬桌上旗組和摸彩券，典禮表演活動結束後摸彩。

早餐 元旦升旗 宜蘭

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