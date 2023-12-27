基隆挺青創留鄉 明年擴大補助年齡、免息額度增至200萬

基隆市政府為打造青年創業友善環境，減輕創業初期資金壓力，明年1月起青年創業補助、代款有更優惠新措施，創業補助年齡由原本20到45歲，下修為18到45歲，除擴大補助年齡，並提高免息額度上限到200萬元。

市府產業發展處長林鼎超說，上任以來市府輔導許多優秀的青年創業家，其中不乏有青農回鄉、觀光餐飲、地方旅遊、藝術設計、攝影等業者，透過輔導資源讓大家能參加外縣市展覽提高曝光。明年持續提供專業創業工作坊、業師諮詢、青創家交流會及企業參訪等資源。

林鼎超表示，青年創業解決資金的負擔是首要問題，明年的調整是希望讓留在基隆青年創業，可以得到北北桃同樣的創業資源，讓大家願意留在基隆家鄉打拚。

每案最高可得創業補助金20萬元，自明年1月1日起開始，啟動對於青年創業補助、貸款利息補貼新措施。青年創業補助徵件年齡由原本20到45歲，下修為18到45歲，擴大補助年齡，

此外，青創貸款利息補貼，從原本最高僅補貼100萬元貸款利息、補助2年，調高至補助上限200萬元、並且延長補貼5年。

產業處青年及綜合規畫科長潘祖德說，「113年基隆市青年投入創業及公共服務補助計畫」受理時間為即日起至明年2月17日為止；「113年青年創業貸款利息補貼計畫」受理時間則是即日起至113年12月31日為止。

相關申請資格計畫內容都已公告上網，詳細資訊請上基隆青年夢工場網站查詢，或電洽（02）24278090，歡迎有興趣的青年創業家、青年團體及學生社團踴躍投件。