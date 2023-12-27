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台東鳳梨釋迦 推即食冷凍包

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

台東鳳梨釋迦面積約2800公頃，有機栽培面積僅20公頃，台東區農業改良場與台東大學輔導農民投入有機栽培及果品加工，今年技術移轉負80度急速冷凍技術，推出有機鳳梨釋迦超低溫急速冷凍包，解凍5分鐘即可享用，號召農友加入栽培。

台東大學昨辦冷凍釋迦品嘗發表會，釋迦以負80度急速冷凍技術製成便利包，解凍5分鐘即可享用，口感Q、甜度也降低，更方便餐廳、消費者享用，東大號召農友加入有機栽培，將鮮果製成冷凍商品，不分產季在超市及超商都能買到。

台東大學友善環境農漁產業推廣中心主任劉炯錫表示，合作廠商增設有機加工產線，取得有機驗證的釋迦鮮果經過催熟、削皮、切丁等流程，最後送負80度急速冷凍環境，冷凍後果肉保持原有香甜風味、更Q彈，保存期可達1年。

農改場斑鳩分場長江淑雯指出，已將急速冷凍技轉6家廠商，相關產品陸續上架，釋迦冷凍後，味蕾甜度降低3至5度，回溫2至5分鐘最好吃。

劉炯錫指出，有機栽種使用超低溫技術，即使粉介殼蟲造成的黑斑果仍可加工，降低技術門檻，盼開拓更多市場。

鳳梨釋迦 台東 低溫

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