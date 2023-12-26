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拆開包裝就能吃 台東鳳梨釋迦冷凍包口感香Q

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
冷凍後的鳳梨釋迦果肉仍保持原有果實的香甜風味，吃起來更Q彈，保存時間也比鮮果來得久。記者徐白櫻／攝影
冷凍後的鳳梨釋迦果肉仍保持原有果實的香甜風味，吃起來更Q彈，保存時間也比鮮果來得久。記者徐白櫻／攝影

全台9成釋迦產自台東，以負80度急速冷凍技術製作釋迦便利包，撕開後解凍5分鐘即可享用，口感Q甜度也降低，便利餐廳或消費者享用，也讓不會吃釋迦的國外消費者可以嘗鮮。台東大學今辦推廣會，號召更多農友加入有機栽培，鮮果製成冷凍商品，不分產季在超市及超商都能買到，將台東釋迦銷往世界各地。

鳳梨釋迦面積約2800公頃，有機栽培面積僅20公頃。近年受停止輸陸影響，台東區農業改良場與台東大學輔導農民投入有機栽培及果品加工，今年技術移轉負80度急速冷凍技術，並與福和生鮮農產公司合作，推出鳳梨釋迦超低溫急速冷凍包。

台東大學邀釋迦農友在娜路彎飯店舉辦品嘗發表會。台東大學友善環境農漁產業推廣中心主任劉炯錫表示，合作廠商增設有機加工產線，取得有機驗證的釋迦鮮果要經過催熟、削皮、切丁等流程，最後送入負80度急速冷凍環境，冷凍後的果肉保持原有的香甜風味，而且果肉更加Q彈，保存期最長到1年。

農改場斑鳩分場長江淑雯指出，農改場已將急速冷凍技術移轉六家廠商，相關產品陸續上架，釋迦冷凍後，味蕾甜度降低3至5度，回溫2至5分鐘最好吃，冷凍包裝最大優點是毋須教消費者幾分熟可以吃，以及如何吃釋迦。

劉炯錫指出，有機栽種友善環境，使用超低溫技術，即使粉介殼蟲造成的黑斑果仍可加工，降低耕作技術門檻，冷凍商品已嘗試銷往新加坡及日本，盼開拓更多國內外市場。

台東大學友善環境農漁產業推廣中心舉辦推廣行銷會，邀請農友品嘗冷凍後的鳳梨釋迦，盼拓展有機栽培面積。記者徐白櫻／攝影
台東大學友善環境農漁產業推廣中心舉辦推廣行銷會，邀請農友品嘗冷凍後的鳳梨釋迦，盼拓展有機栽培面積。記者徐白櫻／攝影

鳳梨釋迦 台東

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