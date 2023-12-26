就職1周年 陳美玲：宜市11號道路 爭到中央補助

宜蘭市長陳美玲就職周年報告施政成果，包括向中央爭取到11號計畫道路2億多元補助，可望打通東區交通的任督二脈，共融公園也與中央討論相關細節，這兩大指標性建設有了很好的起手式；與會縣議員表示，原本以為11號道路不可能爭取到經費，沒想到陳市長真的做到了。

縣長林姿妙、市民代表及各里長昨天出席就職周年活動，致詞均聚焦總建設經費3.5億元的11號計畫道路建設，期待未來鐵路高架與宜蘭高鐵重大建設完工後，配合這條重要市區道路從火車站通到東港路，有助紓解壅塞交通。

林姿妙本月22日已召開就職5周年報告施政成果，除繼續推動重大交通建設，明年將提高生育津貼到1萬5000元，增設1處公共托嬰中心；青年創業方面，在中興文創園區成立東部青據點，並提供青年穩定就業獎勵金；長照部分，辦理長青食堂及高齡生活大學升級為2.0。

林姿妙昨天也表示，縣政府與地方一起努力，拚經濟交通，拚老人福利，老中青三代都要被照顧，拚出宜蘭好生活。

陳美玲表示，她一上任就努力爭取11號計畫道路，共融公園也持續與國土管理署密切溝通，除兩大指標性建設外，已推動或完成包括蘭城Chill藝節、擴大監視系統網絡、打造中山公園裝置藝術等。

市民代表會副主席吳建基、縣議員林錫明則肯定市公所團隊努力積極，林錫明說，一開始心想11號計畫道路「工程預算這麼龐大，怎麼可能爭取得到」？事實證明就是要勇敢走出去，至於道路後續配合款的部分，盼縣府多幫忙；議員黃定和說，這條道路從後火車站到東港路，是東區最熱鬧之區，道路打通後可望帶動後火車站及東區繁榮。