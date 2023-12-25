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花蓮育才「雲產業基地」啟用 吸引數位國際人才進駐

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府活化公路局老舊宿舍改建為「雲產業基地」，今天正式揭幕。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府活化公路局老舊宿舍改建為「雲產業基地」，今天正式揭幕。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府活化公路局老舊宿舍改建為「雲產業基地」，除了有展示縣政成果空間，也希望吸引數位遊牧者及國際人才進駐，與在地團隊交流創意，基地還有套房可住宿。縣長徐榛蔚特別選在就職5周年的今天正式揭幕基地，宣布明年將以「Hualien Hertz城市品牌」作為施政主軸，讓世界看見花蓮。

縣府利用花東基金獎助金約3000萬元，翻修公路局東區養護工程分局位於府前路的2棟50年老舊宿舍，結合雲端產業趨勢，打造「雲基地」，成為育才基地。

徐榛蔚表示，自2019年起陸續推出花蓮品牌「淨、靜、勁、境、靚」、花蓮「慢·精品」，及「永續是花蓮的日常」，希望大家沈浸下來，在花蓮大山大海中找到人生的價值，且永續對外是大地環境，對內是人生檢閱，而今天發表的新品牌，希望在民眾藉花蓮山、海、日、石等4大元素，找到自己與花蓮的頻率，讓這片土地作為心靈療癒的故鄉。

徐榛蔚期許雲基地透過結合數位及科技產業，成為花蓮的發射台，讓全世界看到花蓮，讓更多人才願意留下來安居樂業。

縣府行政暨研考處長吳昆儒指出，雲基地與青發中心的青創基地定位不同，前者主要吸引數位遊牧者及國際人才到花蓮，後者則是提供在地團隊駐村使用，兩者能相輔相作為花蓮留才、攬才及育才的基地。

吳昆儒說，雲基地1樓為主要作為展示成果的空間，2樓則是獨立套房，未來採委辦方式出租，且基地還有無人商店、遊戲體驗闖關、智慧醫療與雲端會議室等服務。

花蓮縣政府明年將以「Hualien Hertz城市品牌」作為施政主軸，讓世界看見花蓮。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府明年將以「Hualien Hertz城市品牌」作為施政主軸，讓世界看見花蓮。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府活化公路局老舊宿舍為「雲產業基地」，2樓有獨立套房，提供數位遊牧者及國際人才住宿。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府活化公路局老舊宿舍為「雲產業基地」，2樓有獨立套房，提供數位遊牧者及國際人才住宿。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府斥資近3000萬元活化公路局約半世紀老舊宿舍為「雲產業基地」，希望吸引數位遊牧者及國際人才進駐。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府斥資近3000萬元活化公路局約半世紀老舊宿舍為「雲產業基地」，希望吸引數位遊牧者及國際人才進駐。記者王思慧／攝影

花蓮 徐榛蔚

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