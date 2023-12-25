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台東釋迦飆漲頻失竊 警啟動護果

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東鳳梨釋迦恢復輸往大陸，月初以來價格走俏，比去年價格增加3倍。圖／農糧署東區分署提供
台東鳳梨釋迦恢復輸往大陸，月初以來價格走俏，比去年價格增加3倍。圖／農糧署東區分署提供

台東釋迦恢復輸出大陸，加上日前颱風影響，產地價格飆升，12月初以來大目釋迦、鳳梨釋迦，市場拍賣價格均攻上近年高點，去年鳳梨釋迦每台斤不到20元，今年最高達85元，均價也比去年倍增；賣價創新高也引來宵小覬覦，警方組護果專案加強產地巡邏。

台東鳳梨釋迦及大目釋迦12月進入冬季果採收期，過去二品種面積各約3000公頃，受2021年起停止輸陸影響，近年鳳梨釋迦面積下降，農糧署東區分署統計，台東釋迦種植面積約5180公頃，占全台96％。

根據北農市場拍賣價，去年12月初上品大目釋迦每公斤85元、鳳梨釋迦68元，今年12月5日首批鳳梨釋迦出貨，大目釋迦113元、鳳梨釋迦135元，後續價格也都維持在100餘元，二品種價格都比去年上揚不少。

台東地區農會總幹事李建通指出，以往鳳梨釋迦可銷陸，價格比大目釋迦好，前二年停止輸陸，每台斤保住20元算不錯，價格剩3成，12月初至今，拍賣價都創新高。

「供應少、需求量大！」李建通分析，釋迦前兩年未輸陸，大陸消費者對於台灣釋迦有期待，另外受颱風影響，產量約減少4成，都是價格上漲原因。

釋迦看漲也引來宵小覬覦，台東警分局近日接獲4起釋迦失竊報案，警方成立護果勤務，針對知本、初鹿、賓朗、南王及富岡等產地加強夜間巡邏。

鳳梨釋迦 台東 颱風

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