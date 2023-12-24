改畫標線方便計程車、貨車臨停 基隆塔入口紅線變黃線
交通部通知各縣市政府在紅線路段部分改劃黃線，或設專用車格，方便計程車和貨車臨時停車。基隆市中心已有紅線改劃黃線供臨停，衍生夜間長時間停放影響交通安全問題。交通處長王圳宏今天說，「紅改黃」是中央政策且具急迫性先施作，後續再豎立禁止夜車停車標誌，與一般黃線路段有所區隔。
王圳宏說，交通部修訂道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，增加違規記點規定，導致計程車、貨車司機被檢舉在紅線路段違停記點，若1年內累計12點，要吊扣駕照2個月，沒法再開車上班，工作權將被剝奪。
「記點」新制6月1日上路後，引發風暴越捲越大，連民進黨總統候選人賴清德都發聲「示警」，指交通部立意良善，但做法產生問題，配套措施尚未完備應檢討。
王圳宏表示，配合交通部執行這項政策具急迫性，部分路段先施作。明年預算已編列並經議會審議，將再爭取公路局補助，全面盤點12公尺以上道路紅線、停車格設置委辦及工程經費，預計明年6月底完成。
王圳宏說，年底前會先完成市區有臨停需求的道路，紅線改畫黃線。例如海洋廣場旁忠一路畫黃線，方便民眾搭計程車和下車，「基隆塔」出入口，也因同樣理由比照辦理。義四路未設停車格路段，原本全數畫紅線，交通處評估後，已將全聯福利中心前方路段改畫黃線。
王圳宏表示，黃線路段除了開放臨時停車3分鐘，晚上8點到隔天上午7點開放夜間停車。近日陸續將忠一路等道路紅線改成黃線，民眾反映有些道路夜間停車，可能引發交通事故，因此還會設置標誌牌，告知用路人特定黃線路段只准臨停，不准夜間停車。設置標誌要與市府其他單位會勘確認，所以還要一點時間。
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