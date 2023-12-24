基隆3老屋傾斜 封騎樓限期拆除

基隆市義一、信四路口3棟相連的老舊房子傾斜、下陷，有60多年屋齡，市府委託鑑定發現有公共安全安之虞，近日預防性拉封鎖線封閉騎樓，禁止民眾通行，限屋主明年4月前自行拆除，逾期未執行將強制拆除。

愛一路一棟老舊製冰廠大樓因鏽蝕嚴重，2樓樓地板坍塌，目前正在拆除，市府全面盤點老舊建物。近日有民眾也關心義一、信四路口老屋後續的處理，擔心已有裂痕，會不會影響安全。

基隆義一、信四路口3老屋傾斜，騎樓封市府限期拆除。記者游明煌／攝影

市府都發處表示，路口3間建築物連在一起，目前無人居住，今年請台灣省土木技師公會結構安全鑑定，有傾斜、下陷情況，已通知所有權人明年1月底前停用，明年4月前拆除，逾期市府將代為拆除，再依法求償費用。老屋位在基隆港、市區間，平時民眾會經過，已封閉騎樓，避免發生危險。

居民表示，1樓有鋼架支撐，雖無立即性危險，但經過也會擔心。港通里長林政宏說，基隆塔啟用後每天很多人經過，封起來較安全。