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當代噶瑪蘭人出書 族人盼「復名」

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭縣史館發表新書「mai qaRapungus──當代噶瑪蘭人的生命紀實」，縣長林姿妙（右二）、噶瑪蘭族人牽手跳噶瑪蘭傳統舞。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣史館發表新書「mai qaRapungus──當代噶瑪蘭人的生命紀實」，縣長林姿妙（右二）、噶瑪蘭族人牽手跳噶瑪蘭傳統舞。記者陳敬丰／攝影

噶瑪蘭族2002年復名，成為全國第11個原住民族，目前約有1000餘人，多分布在花蓮，但宜蘭仍有近千名族人礙於現行原住民身分法，無法取得原住民身分，族人盼政府盡速修法。學者指出，去年憲法法庭判決現行法規違憲，應於2025年內修法。

宜蘭縣史館昨天發表新書「mai qaRapungus──當代噶瑪蘭人的生命紀實」，收錄29名當代噶瑪蘭族人的生命故事，並辦理特展，希望持續喚起社會大眾對噶瑪蘭族的關注；書名「mai qaRapungus」，就是噶瑪蘭語的「不會遺忘」。

縣史館表示，荷蘭時期台灣約有上萬名噶瑪蘭族人，日本時代蘭陽平原地區也有數千人，隨著漢人的移入，宜蘭的噶瑪蘭族或者移居到外縣，或者被趕到了荒地，遭到邊緣化；1987年，「噶瑪蘭族復名之父」偕萬來等人走上街頭，推動復名運動，2002年終於得到政府的承認。

偕萬來2008年去世，將滿15年，噶瑪蘭族復名運動仍未竟全功。現行原住民身分法第2條規定，平地原住民須在國民政府來台初年幾次開放登記中，登記成原住民才能取得身分；噶瑪蘭族復名後，當年未登記的族人仍無法取得身分，根據學者研究，宜蘭可能有近千名族人面臨困境。

偕萬來之女偕淑月感嘆，數十年前社會氛圍對原住民不友好，許多長輩害怕受到歧視、壓迫，不敢承認原住民身分，就沒有登記，現在就算想恢復身分也不得其門而入，希望政府盡快修正原住民身分法。

東華大學法律學系主任蔡志偉Awi Mona指出，去年憲法法庭憲判字第17號判決，現行原住民身分法第2條違憲，政府應在2025年內修法，讓具有原住民身分歷史事實、文化和自我認同的族人取得身分，且從寬認定；若政府依照判決修法，2年後宜蘭的噶瑪蘭族人有望「復名」。

原住民 噶瑪蘭 宜蘭

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