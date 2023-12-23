快訊

工鬥批3總統候選人當中「他最傲慢」 突拋擲煙霧彈場面一度緊張

高雄掃街獲資深綠營相挺…被問再度拔樁成功？侯友宜這樣說

PLG／雙北大戰火爆對決 林書豪9顆三分彈狂飆44分逆轉富邦勇士

巡邏紙本簽章走入歷史 花蓮警全面改用電子巡簽

中央社／ 花蓮縣23日電

花蓮縣警局導入電子巡簽系統，12月起全縣5分局全面更換為M-Police行動載具晶片感應簽巡，只要「嗶」一下就完成，後台可即時接收巡邏資訊，省下紙本及人工統計。

花蓮縣警局發布新聞資料指出，部分巡邏箱裝設在光線不佳區域，常讓資深員警眼睛吃力，甚至要拿手電筒才能完成巡簽，比較不方便，配合警政署政策導入實施電子巡簽系統，原傳統巡邏箱12月起改為晶片感應，只要用行動載具感應就可完成。

花蓮縣警局指出，晶片感應式智慧巡邏箱每個晶片可支援10萬次讀寫，使用期限長達12年，搭配電子巡簽系統，可即時上傳相關資料至系統，讓後台掌握巡握進度，提升效率，且兼具環保功能，1年可省下至少10萬張紙。

花蓮縣警察局長呂世明說，將持續改進電子巡簽系統功能，確保在實際運用的穩定性及效能，提升勤務效益。

花蓮 警察

延伸閱讀

蕭美琴宜蘭輔選「投賴清德送蕭、投陳俊宇送游錫堃」

經濟部啟動兩項IC設計補助計畫 總經費約20億元

經部啟動IC設計補助計畫 助業者搶攻先進和特殊製程

范雲號召百位學者 力挺張美慧翻轉花蓮

相關新聞

宜蘭縣史館「當代噶瑪蘭人」發表 族人盼取得原民身分

宜蘭縣史館發表新書「mai qaRapungus──當代噶瑪蘭人的生命紀實」，收錄29名當代噶瑪蘭族人的生命故事。噶瑪蘭...

基隆義一、信四路口3老屋傾斜騎樓封 市府限期拆除

基隆市義一、信四路口3棟相連的老舊房子，有60多年屋齡，經市府委託鑑定已有傾斜、下陷情況，有公共安全安之虞，日前愛一路發...

蕭美琴宜蘭輔選「投賴清德送蕭、投陳俊宇送游錫堃」

民進黨副總統候選人蕭美琴參選後首度到宜蘭輔選，說目前政府五院中，立法院長游錫堃、監察院長陳菊都是宜蘭人，民進黨政府非常重...

花蓮火車站前停車場26日啟用 每日上限150元轉乘有優惠

花蓮火車站、花蓮轉運站旁「站前停車場」26日開始收費啟用，共有91格汽車停車格，收費每半小時10元，每日上限最高150元...

搶救7隻台灣黑熊 徐惠君入圍公務員傑出貢獻獎

農業部林業及自然保育署台東分署推動台灣黑熊保育工作，今年已救援3隻黑熊。在黑熊保育扮演靈魂人物的徐惠君歷年來共參與台東7隻黑熊救援與野放，入圍素有公務員奧斯卡獎之稱的「公務人員傑出貢獻獎」。她說，人與黑熊的距離愈來愈近，每次救援的挑戰都不同，獎項要跟所有參與黑熊保育與救傷夥伴共享，將持續為營造人熊和諧共處的友善環境努力。

台東山區居民行動通訊受阻險送命 各方協助送上耶誕禮物

台東縣池上鄉大坡村北溪在耶誕節前夕收到一份直呼最溫暖、最有感的耶誕禮物，村民表示，早期使用行動電話通話的訊號非常不穩定，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。