巡邏紙本簽章走入歷史 花蓮警全面改用電子巡簽

花蓮縣警局導入電子巡簽系統，12月起全縣5分局全面更換為M-Police行動載具晶片感應簽巡，只要「嗶」一下就完成，後台可即時接收巡邏資訊，省下紙本及人工統計。

花蓮縣警局發布新聞資料指出，部分巡邏箱裝設在光線不佳區域，常讓資深員警眼睛吃力，甚至要拿手電筒才能完成巡簽，比較不方便，配合警政署政策導入實施電子巡簽系統，原傳統巡邏箱12月起改為晶片感應，只要用行動載具感應就可完成。

花蓮縣警局指出，晶片感應式智慧巡邏箱每個晶片可支援10萬次讀寫，使用期限長達12年，搭配電子巡簽系統，可即時上傳相關資料至系統，讓後台掌握巡握進度，提升效率，且兼具環保功能，1年可省下至少10萬張紙。

花蓮縣警察局長呂世明說，將持續改進電子巡簽系統功能，確保在實際運用的穩定性及效能，提升勤務效益。