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基隆義一、信四路口3老屋傾斜騎樓封 市府限期拆除

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆義一、信四路口3老屋傾斜，騎樓封市府限期拆除。記者游明煌／攝影
基隆義一、信四路口3老屋傾斜，騎樓封市府限期拆除。記者游明煌／攝影

基隆市義一、信四路口3棟相連的老舊房子，有60多年屋齡，經市府委託鑑定已有傾斜、下陷情況，有公共安全安之虞，日前愛一路發生舊製冰廠大樓2樓坍塌，引發民眾擔心，市府近日預防性拉封鎖線封閉騎樓，禁止民眾通行，限明年4月前自行拆除，如果逾期沒有執行，市府將強制拆除。

愛一路一棟老舊製冰廠大樓，因老舊鏽蝕嚴重，日前2樓樓地板整個坍塌，目前正在拆除中。近日有民眾也關心義一、信四路口老屋後續的處理，認為早已有裂痕，擔心會不會有安全狀況。

市府都發處表示，路口這3間建築物彼此都連在一起，今年請台灣省土木技師公會進行結構安全鑑定，結果有傾斜、下陷情況，已通知所有權人明年1月底前停用，明年4月前拆除，逾期市府將代為拆除，再依法求償拆除費用。

市府說，由於老屋位在基隆港、市區中間，平時有民眾會經過，已先行拉封鎖線封閉騎樓，避免民眾經過發生危險，目前都已無人居住。

附近居民表示，1樓可以看到有用鋼架支撐，雖無立即性危險，但經過也是會擔心。

港通里長林政宏說，基隆塔啟用後每天有很多人經過，先封起來比

較安全，老屋盼早日進行危老都更改善，改善市容。

基隆義一、信四路口3老屋傾斜，騎樓封市府限期拆除。記者游明煌／攝影
基隆義一、信四路口3老屋傾斜，騎樓封市府限期拆除。記者游明煌／攝影

基隆港 老屋 都更

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