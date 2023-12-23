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搶救11隻台灣黑熊 徐惠君入圍公務員傑出貢獻獎

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

農業部林業及自然保育署台東分署推動台灣黑熊保育工作，今年已救援3隻黑熊。在黑熊保育扮演靈魂人物的徐惠君歷年來共參與花東地區11隻黑熊救援與野放，入圍素有公務員奧斯卡獎之稱的「公務人員傑出貢獻獎」。她說，人與黑熊的距離愈來愈近，每次救援的挑戰都不同，獎項要跟所有參與黑熊保育與救傷夥伴共享，將持續為營造人熊和諧共處的友善環境努力。

林業保育署台東分署與各部落建立夥伴關係，海端鄉族人今年4月在錦屏林道解救受困黑熊「里高萬」，並將牠野放回山林。2個月後又有紅石部落族人通報發現另隻年邁黑熊Hundiv （閽帝夫），後來紅石部落又發現一隻黑熊受困樹上，今年共救援3隻黑熊、2隻野放回山林。

台東分署技正徐惠君2019年起投入生態保育，協助建立黑熊搶救SOP、規畫野訓場地、推動生態給付及學校教育課程等工作。 她還記得，當年第一隻野放黑熊是花蓮南安小熊，除受困套索外，有時是誤食農藥或受困樹上，每次狀況都不同。

徐惠君說，今年8月紅石部落發現黑熊受困，當時黑熊受困3、4米高樹上，為避免二次受傷，協請消防局出借高空氣墊，黑熊跟人的距離愈來愈近，「必須不斷學習與精進設備」。

考試院「公務人員傑出貢獻獎」選拔分為個人獎及團體獎各6名，本年全國各機關推薦符合資格的61名公務人員及46組優秀團體參選，歷經3階段評選，最終選出6名得獎人及6組得獎團體。

台東分署技正徐惠君是個人獎入圍者之一，入選全國8強，可惜最終未能進入全國個人獎座。擔任公職14年的徐惠君說，感謝長官交付台灣黑熊這個重責大任，雖未獲個人獎，但入圍對團隊已是莫大肯定與鼓勵，獎項獻給所有參與夥伴。

徐惠君（右）擔負台東黑熊保育工作的重責大任，各項救援任務中常見她的身影。記者徐白櫻／翻攝
徐惠君（右）擔負台東黑熊保育工作的重責大任，各項救援任務中常見她的身影。記者徐白櫻／翻攝
徐惠君（左一）擔負台東黑熊保育工作的重責大任，各項救援任務中常見她的身影。記者徐白櫻／翻攝
徐惠君（左一）擔負台東黑熊保育工作的重責大任，各項救援任務中常見她的身影。記者徐白櫻／翻攝
林業保育署台東分署技正徐惠君參與黑熊保育受肯定，進入公務人員傑出貢獻獎競爭的全國前8強。記者徐白櫻／翻攝
林業保育署台東分署技正徐惠君參與黑熊保育受肯定，進入公務人員傑出貢獻獎競爭的全國前8強。記者徐白櫻／翻攝

台灣黑熊 台東 野放

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