基隆長庚商圈獲8千萬 改善人行、通學環境

基隆市建德國中小周邊人行環境老舊，學生通行時為避開路阻，需與車爭道。內政部及市府花8千多萬元改善，串連麥金路長庚生活圈，內政部長林右昌、立委蔡適應昨視察進度，預計明年度執行、工期約1年。

該生活圈目前共有2計畫執行中，基隆市工務處說明，「安樂區建德國中通學步道改善計畫」案核定經費1442萬元，中央補助1182萬元占82%，預計明年9月完工，主要規畫校園、周邊人行道點線面串連延伸。

「長庚生活圈周邊串連計畫暨人行環境改善工程」按核定總經費7125萬元，中央補助5843萬元，預定2025年5月完工，將提供給居民、就醫民眾無障礙生活環境。

蔡適應表示，麥金路和長庚商圈的人行改善，要注意是否影響機車停放的空間，長庚商圈有大量機車族群，會來買菜購物、洽公辦事，要注意行人和機車的空間競合。

蔡適應還說，過去曾發生過掉落物砸傷行人，因此請工務處務必要來通盤考量，看是否騎樓路平也一併施作。蔡表示，這兩個計畫預算共約8567萬元，內政部補助7025萬元，基隆市政府自籌1542萬元，預計明年度執行、工期大約1年，期盼未來學童的通學環境更友善。

林右昌說，內政部推動「提升道路2.0」計畫，基隆市道路品質改善核定7案，經費2億3千多萬，中央補助1億9千多萬元，明年起，全台有4年400億的人本環境改善經費，中央經費充裕，希望基隆市府能把握機會，持續改善人行環境。