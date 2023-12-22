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基隆海科館光藝術燈藝點亮 水母星光大道、鯨舞門好美

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆海科館光藝術燈藝點亮，水母星光大道、鯨舞門好美。圖／海科館提供
基隆海科館光藝術燈藝點亮，水母星光大道、鯨舞門好美。圖／海科館提供

國立海洋科技博物館「光藝術燈藝」今晚點亮，持續到明年6月30日，每天下午5點至晚上9點亮燈，吸引不少民眾參觀、打卡，欣賞海科夜晚的美麗，走訪不一樣的山海耶誕及音樂饗宴。

海科館說，明年是海科館開館10周年，為讓民眾耶誕佳節至明年到海科館遊賞，無論白天到晚上，今晚起，皆能感受溫馨與溫暖的氛圍，民眾將可看到光藝術燈藝作品在海科館館區。

海科館北寧路陸橋有「大海守護者.鯨舞門」、遺址廣場有「水母星光大道」、和北寧路上的「路樹星河知識之途」，打造海科館與周遭鄰里光點的美景。

今年海科館光藝術燈藝作品，以Led燈光的變化，將長潭里通往遺址廣場的步道，以「水母星光大道」打造成一星狀的海底光廊，映襯水母型塑的燈飾，營造夢幻又美麗的海底世界，讓民眾夜間身置其中，感受海洋的美麗與浪漫。

「大海守護者鯨舞門」則以光雕技術和燈光拼貼手法，將海洋生物的活力和靈動感在海科北寧路陸橋呈現，夜間時分，透過光源的布置與配色，讓天橋展現出特別的光影效果。

民眾說，水母星光大道很有海洋味，似乎可以感受水母的游動，但令人驚豔的是還有五光十色的美麗光影，拍起來人都美起來了。

基隆海科館光藝術燈藝點亮，水母星光大道、鯨舞門好美。圖／海科館提供
基隆海科館光藝術燈藝點亮，水母星光大道、鯨舞門好美。圖／海科館提供
基隆海科館光藝術燈藝點亮，水母星光大道、鯨舞門好美。圖／海科館提供
基隆海科館光藝術燈藝點亮，水母星光大道、鯨舞門好美。圖／海科館提供
基隆海科館光藝術燈藝點亮，水母星光大道、鯨舞門好美。圖／海科館提供
基隆海科館光藝術燈藝點亮，水母星光大道、鯨舞門好美。圖／海科館提供

海科館 水母 光影 博物館 基隆

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