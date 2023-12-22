串連正濱港和海大親水空間 基隆結合民宿、露營車推觀光體驗

基隆市政府與國立台灣海洋大學今天在海大召開「市海再生平台會議」，海大提出北寧路海岸防護改善計畫。市長謝國樑說，藉由正濱漁港和海大未來親水沙灘串連規畫，思考民宿與露營車體驗，透過市府與海大合作，為地方觀光產業探尋新出路。

謝國樑說，市府都發處評估正濱漁港遊艇泊靠區附近空地，盼提升容積率進行都市計畫變更，提升樓地板面積興建小型購物中心。他舉法國南部海岸為例，當地岸際除高級遊艇泊靠，也有零售介面吸引一般遊客駐足，兼顧觀光廊帶發展，是可學習的路徑。

謝國樑指出，正濱漁港遊艇泊靠區，結合未來小型購物中心，銜接海大外側親水沙灘廊帶，一路連結社寮橋，再延伸進入和平島島嶼空間，活絡地方觀光；至於如何串流各節點觀光遊客人潮，需要相關硬體建構，極需各界集思廣益，找尋觀光新出路。

謝國樑認為，基隆地狹人稠，市府思考民宿業革新與露營車體驗，融合基隆山林海洋生態、歷史人文文化等介面，藉由產業輔導及海大合作，盤點環境與相關法令釋義，是雙方未來合作方向。

海大指出，今天「市海再生平台會議」是第三次會議，其中「北寧路海岸防護改善計畫」除修繕潛堤，規畫計畫第二階度營造親水沙灘廊帶、第三階段改造小艇碼頭，並與港公司洽談採BOT設停車場，構築國際級水域休閒運動空間，日後與正濱漁港連成一線。