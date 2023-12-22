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林姿妙就職5周年挨批「無大建設」 宜蘭縣府：與中央共同努力

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙（前排右四）就職5周年，舉辦紀念活動向鄉親報告施政方向。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣長林姿妙（前排右四）就職5周年，舉辦紀念活動向鄉親報告施政方向。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣長林姿妙就職5周年，今向縣民報告施政成果，交通路網等重大建設成為焦點。民進黨縣議員陳文昌表示，林任內除了中央核定計畫，並未留下重大縣政成果，令人遺憾；民眾黨立委陳琬惠建議，即使中央核定計畫，縣府也要緊盯進度。縣府回應，會積極與中央共同建設，對縣民有幫助最重要。

林姿妙表示，交通建設部分，今年10月宜蘭轉運站已投入營運，羅東轉運站預計明年3月完工，並積極爭取高鐵延伸宜蘭、台62線延伸、國道5號銜接蘇花改、蘇花安等計畫，讓宜蘭成為東部轉運中心。

除了交通，縣內其他重大建設如南方澳第一拍賣魚市場、清水地熱發電廠、利澤地熱發電廠等陸續完工投入使用，陽明交大附設醫院二期擴建工程、五結防潮閘門重建、蘇澳溪分洪道、縣立圖書館等也一一開工。

林姿妙也重視民生日常等有感政策，明年起將提高生育津貼到1萬5000元，增設1處公共托嬰中心；青年創業方面，在中興文創園區成立東部青據點，並提供青年穩定就業獎勵金；長照部分，辦理長青食堂2.0、健康存錢筒計畫，獲得112年健康城市暨高齡友善城市創新獎。

陳文昌批評，林姿妙所謂推動重大建設，其實都是中央核定補助的計畫，真的能算是她的政績？前縣長陳定南、游錫堃等人，打造羅東運動公園、武荖坑風景區，或辦理綠色博覽會，縣民至今津津樂道；林縣府過去5年未留下任何獨立操辦的建設，未來3年也未見規畫，令人遺憾。

陳琬惠認為，林姿妙縣府向中央爭取許多交通建設，不過地方也會擔心能不能如期施工，建議縣府定期與相關單位、立委開會，盯緊進度；此外林縣府推動營養午餐免費、教科書免費，但可能會有排擠其他預算的問題，可適度推動科學教育，為產業轉型鋪路。

副縣長林茂盛回應，宜蘭多數重大工程確實都是中央地方共同打拚的成果，尤其縣府財政並不充裕，需要中央支持，重要的是努力建設宜蘭，讓縣民享受更好的生活；至於由縣府主導的中小型工程或建設，也會在財政容許的狀況下積極推動。

林姿妙（右一）現場搓湯圓，紀念就職5周年也歡迎冬至。記者陳敬丰／攝影
林姿妙（右一）現場搓湯圓，紀念就職5周年也歡迎冬至。記者陳敬丰／攝影
民眾黨立委陳琬惠建議，縣府定期與相關單位、立委開會，盯緊重大公共建設工程的進度。記者陳敬丰／攝影
民眾黨立委陳琬惠建議，縣府定期與相關單位、立委開會，盯緊重大公共建設工程的進度。記者陳敬丰／攝影
民進黨縣議員陳文昌認為，林姿妙所謂推動重大建設，其實都是中央核定補助的計畫，縣府本身並未留下令人津津樂道的建設，令人遺憾。本報資料照
民進黨縣議員陳文昌認為，林姿妙所謂推動重大建設，其實都是中央核定補助的計畫，縣府本身並未留下令人津津樂道的建設，令人遺憾。本報資料照

高鐵延伸宜蘭 林姿妙 羅東

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