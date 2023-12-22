地熱發電惹禍？天災改變泉脈？ 金崙野溪溫泉乾涸謎團待解

台東南迴以溫泉觀光聞名的「金崙溫泉」，近期傳出連野溪溫泉也乾涸，溫泉業者質疑是發地熱發電惹禍，但專家認為也可能是颱風或地震造成泉脈變化，確切原因還需觀察。

台東金崙溫泉紅橋旁的野溪溫泉是泡湯聖地之一，冬天一到，溪床滿滿都是人，不過近期泡湯客發現天然溫泉水竟乾涸沒得泡，當地溫泉業者質疑是開發地熱，過度抽水導致溫泉水位劇烈變化，害他們落得沒有溫泉水可抽用窘境。

「已經第二次了」，賴姓溫泉業者說，前年開始開發地熱後，去年7月地下水位曾降近10公尺，害他們沒水可抽，第3家地熱業者就設在紅橋附近，現在連野溪溫泉也乾涸。地陳姓村民說，過去地熱發電工程還沒開發時都沒有這種情形，這種情況若持續，影響的恐怕不只溫泉業者，還有農業灌溉及民生用水。

地熱業者表示，他們挖地熱井是1000公尺以上，和一般3至5百公尺淺層溫泉水分屬不同泉脈，不會破壞當地泉脈，這部分可用科學數據理性討論，嘉南藥理大學台灣溫泉研究發展中心副教授陳忠偉說，目前監測金崙地下水層無異常，較可能是颱風或地震導致泉脈變化，不過確切原因還需觀察。