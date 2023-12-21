金崙野溪溫泉竟乾涸？溫泉業者質疑地熱發電開發惹禍

台東南迴以溫泉觀光聞名的「金崙溫泉」，近期傳出野溪溫泉乾涸無水可泡，當地溫泉業者質疑是地熱發電開發惹禍。不過，專家認為可能是颱風或地震造成泉脈變化有關。

嘉南藥理大學台灣溫泉研究發展中心副教授陳忠偉接受媒體受訪時表示，目前監測金崙地下水層無不正常變化，較可能因颱風或地震產生的泉脈變化，但確切原因還需觀察。

位於台東金崙溫泉紅橋旁的野溪溫泉，是許多泡湯客的聖地之一，尤其冬天一到 ，溪床滿滿都是人，不過，近期泡湯客就發現天然溫泉水竟然乾涸，根本沒水可泡湯。

當地溫泉業者就質疑就是地熱發電開發惹禍，導致過度抽水溫泉水位突然產生劇烈變化。且這個狀況已不是第1次發生，去年就曾發生過，害得當地業者沒溫泉水可抽用的窘境。

「這已經是第2次了！」在地賴姓溫泉業者說，自前年開始開發電熱發電後，去年7月地下水位曾驟降近10公尺，他們都沒水可抽，第3家地熱業者就設置在紅橋附近，現在連野溪溫泉都沒了。

另在地陳姓村民表示，過去還沒有地熱發電工程挖地熱的時候，都沒有這樣的情形，若這樣的情況持續下去的話，恐怕不只影響的是溫泉業者，也會影響他們農業灌溉及民生用水。