園區未完工 太麻里停辦追曙光

台東元旦迎曙光熱點太麻里鄉曙光園區，連槓23年「等無曙光」後，鄉長王重仁昨宣布，曙光園區整修工程未完成，基於安全考量，暫不適合開放辦活動，明年曙光活動停辦，不少追光族直呼可惜。

王重仁表示，曙光園區整修中，工程已確定明年元旦前無法完工，因現場設施未完善，考量民眾安全，元旦曙光活動決定停辦。

王重仁說，雖然迎曙光活動停辦，但仍可在鄉內其他地方迎接2024年第1道曙光，像華源曙光觀景台、金針山、華源「最美蓄水池」 等地方，沿線海岸也是觀賞點。

「追光等無12年了！」台東張姓市民表示，每年迎曙光活動都很精彩，2024年迎曙光停辦確實可惜了；另在地商家說，迎曙光活動人潮多，生意自然好，這次停辦很可惜、也只能接受。

太麻里鄉曙光園區自2000年舉辦千禧年迎曙光後，成為全台家喻戶曉迎曙光熱門景點，鄉公所每年都辦跨年迎曙光系列活動，包括跨年晚會、煙火秀、元旦升旗及比基尼沙灘馬拉松等。

雖然自2000年後因天候因素連續23年都未見曙光，但仍不減追光族興致，23年已累計逾百萬人次造訪曙光園區。