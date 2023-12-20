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蘇澳區漁會爭取全國首座廢棄漁網處理場 慈濟將協助回收

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
全國首座「南方澳漁港廢棄漁網具整備曝曬處理場 」將落座於南方澳漁港南興碼頭旁，蘇澳區漁會、邦泰複合材料公司與慈濟慈善事業基金會今天簽署合作備忘錄，期使廢棄網具回收後再利用。圖／蘇澳區漁會提供
全國首座「南方澳漁港廢棄漁網具整備曝曬處理場 」將落座於南方澳漁港南興碼頭旁，蘇澳區漁會、邦泰複合材料公司與慈濟慈善事業基金會今天簽署合作備忘錄，期使廢棄網具回收後再利用。圖／蘇澳區漁會提供

全國首座「南方澳漁港廢棄漁網具整備曝曬處理場 」在農業部漁業署經費挹注下，即將落座於南方澳漁港南興碼頭旁，為了建場及日後運作順利，蘇澳區漁會、邦泰複合材料公司與慈濟慈善事業基金會今天簽署合作備忘錄，期使廢棄網具回收再生，達到資源永續利用

建場經費將近2000萬元，三方協議由區漁會負責場域、設備建置；邦泰複合材料股份有限公司負責材質化驗、分類；慈濟慈善事業基金會負責志工招募、廢棄漁網處理前、後分類、剪裁、打包等。

蘇澳區漁會表示，南方澳地區廢漁網年產出量約80至100噸不等，漁會每年不定時請廢漁網回收廠商前來清理，處理量平均約在90噸左右，倘再持續推動海上廢棄網回收，一些隱性的廢棄網具（如隨意丟棄或自海上攜帶返港等）將陸續出現，屆時廢棄網具年回收數量預估將高達150噸以上。

今天在蘇澳區漁會由蘇澳區漁會理事長蔡源龍、邦泰複合材料股份有限公司副總經理吳眉菱、慈濟慈善事業基金會高專柳宗言代表簽署合作備忘錄。

蔡源龍表示，處理場位於南興碼頭「廢棄網具暫置區」旁，這是漁會配合政府推動「向海致敬」，確保漁業資源永續經營，積極爭取下的成果；漁會與漁民的關係密切，要灌輸漁民環保概念，才能讓海洋資源生生不息、永續發展。

慈濟高專柳宗言表示，聯合國永續發展目標第17項就是夥伴關係，這次從中央、地方、企業、NGO一起努力，把垃圾變黃金，這些廢棄物其實是城市礦產、循環經濟，希望藉由這個機制，讓海廢回收率也能跟陸地回收率一樣高。

邦泰複合材料股份有限公司致力於推動綠色概念，發展新式環保材料。副總經理吳眉菱表示，尼龍是海洋廢棄物最大宗，藉由慈濟志工回收後，把可以用的尼龍網等再使用，還可以做出電子產品。

慈濟協助南方澳漁港廢棄漁網具回收再利用。圖／慈濟提供
慈濟協助南方澳漁港廢棄漁網具回收再利用。圖／慈濟提供
南方澳地區每年的廢棄網具回收數量，預估將高達150噸以上。圖／蘇澳區漁會提供
南方澳地區每年的廢棄網具回收數量，預估將高達150噸以上。圖／蘇澳區漁會提供
全國首座「南方澳漁港廢棄漁網具整備曝曬處理場 」將落座於南方澳漁港南興碼頭旁，蘇澳區漁會、邦泰複合材料公司與慈濟慈善事業基金會今天簽署合作備忘錄，期使廢棄網具回收後再利用。圖／蘇澳區漁會提供
全國首座「南方澳漁港廢棄漁網具整備曝曬處理場 」將落座於南方澳漁港南興碼頭旁，蘇澳區漁會、邦泰複合材料公司與慈濟慈善事業基金會今天簽署合作備忘錄，期使廢棄網具回收後再利用。圖／蘇澳區漁會提供

材料 慈濟 蘇澳

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