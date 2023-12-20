釋迦產量減品質不打折 農糧署推薦送禮好選擇
台東釋迦經過9月和10月間2個颱風摧殘，雖然產量少4成，但品質風味不打折，農業部農糧署推薦冬季送好禮選擇釋迦「魅力迦倍」。
今年9月間的颱風海葵和10月間的颱風小犬，造成台東鳳梨釋迦和大目種釋迦嚴重受損，農友估損失4成，目前2種釋迦陸續上市。
農糧署東區分署今天發布新聞稿，台東農友災後積極重建整理果園、修剪枝條和授粉，精心照顧下的釋迦果實品質風味不變。每年12月開始進入鳳梨釋迦及大目釋迦冬季果盛產採收期，釋迦是台東縣最具代表性的水果，其獨特的風味和高營養價值受各界歡迎。
農糧署東區分署表示，為穩定釋迦產業及農友收益，農業部積極拓展國內外市場，並輔導研發各式各樣加工品，持續以外銷、內銷及加工措施拓展銷售通路，農糧署亦輔導產地農會開發鳳梨釋迦果乾、氣泡飲等創意加工產品，在即將來臨的新年，國產釋迦鮮果及創意加工品讓民眾送禮體面又大方，自用送禮兩相宜，「冬季迦節送禮．台東釋迦魅力迦倍」。
鳳梨釋迦產業力求轉型，農糧署東區分署指出，近年發展出多樣化加工型態商品，包括冷凍全果、截切、釋迦酒、果泥、果乾、冰品及氣泡飲品等，相關加工產品可以在7-ELEVEN預購及全家行動購等超商通路線上預購。
另外鮮果可洽詢台東地區農會、太麻里地區農會、鹿野地區農會及東河鄉農會等產地農會及合作社購買，農糧署東區分署歡迎喜歡釋迦的消費者多加選購，品嘗釋迦鮮果獨特的自然甜蜜滋味，或是享受創意加工釋迦，持續以實際行動支持國產水果。
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