快訊

新竹女驚收「天價電費單」嚇到心臟快停 台電查出原因致歉了

美國玉米失寵？「這國」才開放一年 躍居大陸最大玉米供應國

釋迦產量減品質不打折 農糧署推薦送禮好選擇

中央社／ 台東縣20日電

台東釋迦經過9月和10月間2個颱風摧殘，雖然產量少4成，但品質風味不打折，農業部農糧署推薦冬季送好禮選擇釋迦「魅力迦倍」。

今年9月間的颱風海葵和10月間的颱風小犬，造成台東鳳梨釋迦和大目種釋迦嚴重受損，農友估損失4成，目前2種釋迦陸續上市。

農糧署東區分署今天發布新聞稿，台東農友災後積極重建整理果園、修剪枝條和授粉，精心照顧下的釋迦果實品質風味不變。每年12月開始進入鳳梨釋迦及大目釋迦冬季果盛產採收期，釋迦是台東縣最具代表性的水果，其獨特的風味和高營養價值受各界歡迎。

農糧署東區分署表示，為穩定釋迦產業及農友收益，農業部積極拓展國內外市場，並輔導研發各式各樣加工品，持續以外銷、內銷及加工措施拓展銷售通路，農糧署亦輔導產地農會開發鳳梨釋迦果乾、氣泡飲等創意加工產品，在即將來臨的新年，國產釋迦鮮果及創意加工品讓民眾送禮體面又大方，自用送禮兩相宜，「冬季迦節送禮．台東釋迦魅力迦倍」。

鳳梨釋迦產業力求轉型，農糧署東區分署指出，近年發展出多樣化加工型態商品，包括冷凍全果、截切、釋迦酒、果泥、果乾、冰品及氣泡飲品等，相關加工產品可以在7-ELEVEN預購及全家行動購等超商通路線上預購。

另外鮮果可洽詢台東地區農會、太麻里地區農會、鹿野地區農會及東河鄉農會等產地農會及合作社購買，農糧署東區分署歡迎喜歡釋迦的消費者多加選購，品嘗釋迦鮮果獨特的自然甜蜜滋味，或是享受創意加工釋迦，持續以實際行動支持國產水果。

鳳梨釋迦 台東 農糧署

延伸閱讀

香菜和青蔥買太多怎麼辦？教你3種保存方式：最長可放一個月

全國十大績優產銷班出爐 朝企業化經營邁進

趙少康赴台東找青農座談 透露當初可是學「這行」出身

兩岸貿易卡卡 趙少康：多體諒農民辛苦、和大陸訂出容許量

相關新聞

花蓮113年度總預算過關 一毛未刪但有附帶決議

花蓮縣議會經過一連兩天審議，明年度總預算案全數過關，歲入、歲出約280億6000餘萬元，一毛未刪。但同時做成附帶決議，要...

影／AI光影幻境...宜蘭映像節導入5G把冷科技變成暖藝術

中興文創園區年度盛會「宜蘭映像節」即將登場，今年以「光影幻境」為主題，展區運用5G技術，把冷科技變成暖藝術，在如夢似幻的...

影／基隆跨年煙火秀360秒5000發 梁靜茹「暖暖」當配樂

基隆今年「I love Keelung 愛來基隆」跨年煙火秀，邀請國慶煙火及澎湖花火節執行團隊，12月31日晚間12點在...

有人兜售基隆演唱會免費票 謝國樑：一定有法可罰

基隆年終演唱會將於23日登場，有人在網路以捐款公益票價每張1200元價格，對外販售免費票券，基隆市長謝國樑今天說，把票賣...

花蓮鬱金香花園熄燈閒置 吉安鄉公所規畫長者免費種菜

占地約4甲的花蓮吉安鄉鬱金香花園，過去擁有許多花卉、池塘與城堡造景，是在地人的兒時回憶。去年老闆退休熄燈後，經過吉安鄉公...

稻草覆蓋釋迦園 減碳又增沃土

台東平原稻米栽種面積約6000公頃，不少農民頭痛收割後稻草無處去，台東區農業改良場推動回收稻草覆蓋釋迦果園草地，減少高碳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。