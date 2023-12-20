影／基隆跨年煙火秀360秒5000發 梁靜茹「暖暖」當配樂

基隆今年「I love Keelung 愛來基隆」跨年煙火秀，邀請國慶煙火及澎湖花火節執行團隊，12月31日晚間12點在文化中心頂樓施放360秒、共5000發的煙火，並且在國門廣場透過超大裸視3D螢幕，倒數，煙火秀特別搭配歌手梁靜茹的名曲「暖暖」作配樂，讓民眾度過暖暖的跨年夜。

市長謝國樑今天和市府觀銷處代理處長郭憲平說明，今年跨年煙火秀，以有愛城市的設計理念並用「愛來」做諧音，意喻著I LOVE基隆的意思。

煙火秀特別搭配歌手梁靜茹的名曲「暖暖」作配樂，規畫五個主題，以「有愛城市篇」拉開序幕，第二篇章為象徵家人擁抱孩子的「親子篇」，接著是代表基隆特色的「海洋篇」和「嘉年華篇」，最後以「幸福快樂年篇」象徵新的一年到來。

謝國樑說，此次設計燈光秀和雷射秀，與夜空中的璀璨花火與音樂律動作結合，帶給觀眾一場華麗的視覺饗宴。

國門廣場有美食市集，並商請市區周邊商圈店家延長營業時間到跨年，包含東岸商場內所有店家，以及叁肆行的布娜飛餐酒館，國門廣場周邊的玻璃屋、邦彼諾餐廳、可不可熟成紅茶、聞香亭等，陽明文化藝術館也特地辦理「海與陸的相望」跨年交流之夜。