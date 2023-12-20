花蓮鬱金香花園熄燈閒置 吉安鄉公所規畫長者免費種菜

占地約4甲的花蓮吉安鄉鬱金香花園，過去擁有許多花卉、池塘與城堡造景，是在地人的兒時回憶。去年老闆退休熄燈後，經過吉安鄉公所爭取，無償取得6年使用權，規畫作為「快樂農園」，提供長者免費登記種菜，還會有休閒運動空間及農務諮詢服務，預計於28日完工揭牌。

座落吉興二街的鬱金香花園，於1988年開幕，2001年年園區內城堡完工，是許多花蓮人共同美好童年回憶，不但免費開放入園，園區內種植許多鬱金香等花卉，最高紀錄曾有5萬棵鬱金香迎風搖曳，園區還有兒童遊樂區、魚池、花卉溫室等，最令人印象深刻的是園區內的歐式城堡，有販售簡餐與下午茶，過去是遊客必訪的景點。

不過隨著林老闆夫妻年事已高，鬱金香花園去年歇業，現在該地已是荒蕪一片，僅有城堡與建物還在，讓不少人大嘆「好可惜」。閒置一段時間後，經過吉安鄉長游淑貞努力，更北上拜訪地主，順利取得6年無償免費使用權，已透過法律公證並開啟建設。

游淑貞表示，鬱金香花園面積為3.8甲，清潔隊正整理園區，規畫第一梯次快樂農園種植區，凡是65歲以上的長者，都可以免費登記，現在167區全部登記完成，後續還會有第二、第三梯。

除了快樂農園外，游淑貞說，園區裡會有果園、在地農產推展區，在城堡增設藝文活化空間，鄉公所農業課將派員進駐，提供更多元農務服務。還有樂活的空間、綠地與環園運動休閒步道等，並規畫出停車場，農曆春節將屆，鄉公所將先種植5公頃太陽花、波斯菊迎新春。接下來還有數百種植區，有意願的鄉親未來可以登記，也會有人員管養。

鄉公所農業課表示，認養人以設籍吉安鄉為優先，且限認養1個單元，保證金500元，退租時辦理退費，凡65歲以下者承租需每月繳使用費100元，65歲以上長者或具身障資格者免收使用費。