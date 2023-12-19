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疑氣溫驟降…基隆建物磁磚剝落 砸中候車亭

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市忠一路城隍廟旁一幢4樓建物外牆，疑因氣溫驟降，前晚有牆壁連同磁磚剝落，砸到樓下公車亭和鄰宅，人行道和車道也散落碎石，所幸沒砸到人。屋主昨雇工清除外牆已鬆動磚石，以防再釀禍。市府都市發展處將依建築法對屋主開罰，公車處確認安全後，已恢復在候車亭上下車。

基隆警方前晚8時50分獲報通報，忠一路有建物磚石墜落路面，警察到場查看，發現城隍廟旁建物側面牆壁和磁磚剝落後，先砸到鄰宅的空調室外機，部分砸破鄰宅2樓玻璃窗，另有磚石砸中公車亭頂部，並散落車道和人行道，還好當時沒人車通過。

仁愛區公所和警方第一時間到場設置封鎖線，防止民眾靠近。行經城隍廟站的公車，改停靠在候車亭前方路段上下車。

都發處指出，近日氣溫變化大，外牆飾材與結構體可能因為熱脹冷縮剝落。建物所有權人有責任維護建物構造及設備的安全，將處罰屋主6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期改善。市府也會函文各公寓大廈管理組織，自主加強檢視建物外牆狀況。

交通處長王圳宏表示，城隍廟站公車亭由企業認養，供業者在候車設施設計企業意象圖案。候車亭遭剝落磚石砸毀，將由認養的企業修復，衍生的費用，市府會向屋主求償。

公車 城隍廟

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