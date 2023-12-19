宜蘭第2處…服務溪北鄉親 員山心衛中18日揭牌

宜蘭多雨，容易讓人憂鬱，宜蘭縣第2處社區心理衛生中心昨天在員山鄉揭牌啟用，占地近80坪的寬敞空間，以服務溪北地區及大同鄉民眾為主，縣民每年可以有4至6次免費諮商，中心未來定期舉辦心理健康、壓力調適等講座，守護民眾身心靈健康。

員山心衛中心位於員山路一段省道旁，員山鄉農會對面的2樓建築，原本是員山鄉戶政事務所，戶政所搬到樓下後，留下的空間做為社區心理衛生中心，內有心理諮商室、多功能活動室與會議室等。去年縣府在羅東鎮設置羅東心理衛生中心服務溪南地區民眾，當時宜蘭市議員莊淑如爭取，盼衛生局在溪北地區也設1處心理衛生中心。

縣長林姿妙、議長張勝德與衛福部長官等人昨天共同揭牌。張勝德表示，資訊快速發達，人際網路互動更加綿密，使得人們身心壓力增大，如今能透過心衛中心相關領域的專家，以細心、耐心及同理心提供病友專業服務。

衛生局長徐迺維指出，除羅東及員山，另規畫再增設1處社區心理衛生中心，除了聘任專業心理師、護理師、職能治療師及關懷訪視員、社工等專業人力外，還會提供縣民每年4至6次免費諮商，定期舉辦心理健康、親職、壓力調適、伴侶關係等主題講座。

對於有服務需求的病友，心衛中心會定期派員關懷訪視，透過專業、可近性服務，成為守護大家心理健康的「好厝邊」。員山鄉社區心理衛生中心服務專線03-9220885（您幫幫我）；羅東鎮社區心理衛生中心服務專線03-9513880（我應聲幫幫您）。