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風強雨急氣溫降！基隆老屋外牆剝落 砸中候車亭鄰宅也遭殃
基隆市忠一路城隍廟旁的4樓建築的外牆，疑因氣溫驟降，昨晚有牆壁連同磁磚剝落，砸到樓下公車亭和鄰宅，人行道和車道也散落碎石，所幸沒有砸到人。屋主今天雇工清除外牆已鬆動磚石，以防再次墜落釀禍。市府都市發展處將依建築法對屋主開罰，公車處確認安全後，今天恢復讓乘客在候車亭上下車。
基隆市警方昨晚8時50分獲報通報，忠一路有建物磚石墜落路面，員警到場查看，發現城隍廟旁建物側面牆壁和磁磚剝落後，先砸到鄰宅的空調室外機，部分砸破鄰宅2樓玻璃窗，另有磚石砸中公車亭頂部，並散落車道和人行道，還好當時沒有人車通過，無人受傷。
仁愛區公所和警方昨晚在現場設置封鎖線，防止民眾靠近。行經城隍廟站的公車，改停靠在侯車亭前方路段讓乘客上下車。
都發處指出，近日氣溫變化大，外牆飾材與結構體可能因熱脹冷縮剝落。建物所有權人有責任維護建築物構造及設備安全，將處罰屋主6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期改善，屆期未完成仍繼續使用得連續處罰。市府也會函文各公寓大廈管理組織，自主加強檢視建築物外牆狀況，避免類似事件發生。
交通處長王圳宏表示，城隍廟站公車亭由企業認養，並供業者在候車設施設計企業意象圖案。候車亭遭剝落磚石砸毀，將先由認養的企業修復，衍生的費用，市府會向屋主求償。
這棟建物屋齡約60年，屋主今天雇用吊車及工人，把外牆上鬆動的混凝石塊和磁磚全拆除，防止後患。鄰宅2樓是報關行，業者說昨天有人回公司辦業務，發現玻璃窗竟被砸破，嚇了一跳。
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