快訊

賴清德老家成打卡聖地 民眾特地北上自拍、有人闖花園與國安爆口角

下班注意！國一大貨車翻覆僅1車道通行 南下車流嚴重壅塞

中職／桃猿補償方案要錢+1投手 陳俊秀部分轉隊費仍是新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

風強雨急氣溫降！基隆老屋外牆剝落 砸中候車亭鄰宅也遭殃

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市忠一路城隍廟旁的建物外牆剝落，砸到樓下公車亭和鄰宅，屋主今雇工清除外牆鬆動磚石，防止再次墜落釀禍。記者邱瑞杰／攝影
基隆市忠一路城隍廟旁的建物外牆剝落，砸到樓下公車亭和鄰宅，屋主今雇工清除外牆鬆動磚石，防止再次墜落釀禍。記者邱瑞杰／攝影

基隆市忠一路城隍廟旁的4樓建築的外牆，疑因氣溫驟降，昨晚有牆壁連同磁磚剝落，砸到樓下公車亭和鄰宅，人行道和車道也散落碎石，所幸沒有砸到人。屋主今天雇工清除外牆已鬆動磚石，以防再次墜落釀禍。市府都市發展處將依建築法對屋主開罰，公車處確認安全後，今天恢復讓乘客在候車亭上下車。

基隆市警方昨晚8時50分獲報通報，忠一路有建物磚石墜落路面，員警到場查看，發現城隍廟旁建物側面牆壁和磁磚剝落後，先砸到鄰宅的空調室外機，部分砸破鄰宅2樓玻璃窗，另有磚石砸中公車亭頂部，並散落車道和人行道，還好當時沒有人車通過，無人受傷。

仁愛區公所和警方昨晚在現場設置封鎖線，防止民眾靠近。行經城隍廟站的公車，改停靠在侯車亭前方路段讓乘客上下車。

都發處指出，近日氣溫變化大，外牆飾材與結構體可能因熱脹冷縮剝落。建物所有權人有責任維護建築物構造及設備安全，將處罰屋主6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期改善，屆期未完成仍繼續使用得連續處罰。市府也會函文各公寓大廈管理組織，自主加強檢視建築物外牆狀況，避免類似事件發生。

交通處長王圳宏表示，城隍廟站公車亭由企業認養，並供業者在候車設施設計企業意象圖案。候車亭遭剝落磚石砸毀，將先由認養的企業修復，衍生的費用，市府會向屋主求償。

這棟建物屋齡約60年，屋主今天雇用吊車及工人，把外牆上鬆動的混凝石塊和磁磚全拆除，防止後患。鄰宅2樓是報關行，業者說昨天有人回公司辦業務，發現玻璃窗竟被砸破，嚇了一跳。

基隆市忠一路城隍廟旁的建物外牆剝落，砸到樓下公車亭和鄰宅，屋主今雇工清除外牆鬆動磚石，防止再次墜落釀禍。記者邱瑞杰／攝影
基隆市忠一路城隍廟旁的建物外牆剝落，砸到樓下公車亭和鄰宅，屋主今雇工清除外牆鬆動磚石，防止再次墜落釀禍。記者邱瑞杰／攝影
基隆市忠一路城隍廟旁的建物外牆剝落，砸到樓下公車亭和鄰宅，屋主今雇工清除外牆鬆動磚石，防止再次墜落釀禍。記者邱瑞杰／攝影
基隆市忠一路城隍廟旁的建物外牆剝落，砸到樓下公車亭和鄰宅，屋主今雇工清除外牆鬆動磚石，防止再次墜落釀禍。記者邱瑞杰／攝影

公車 城隍廟

延伸閱讀

疑氣溫驟降…基隆建物磁磚剝落「砸中候車亭」 公車處將改設臨時站

基隆忠一路大樓外牆磁磚剝落砸公車亭 市府開罰

北港朝天宮媽祖明年再來嘉遶境 黃敏惠送大帖虔誠邀請

影／國定古蹟嘉市城隍廟化身動物園 首推點寵物平安燈贈主人光明燈

相關新聞

基隆碇內吊橋以為換吊索就安全 檢測發現連橋塔也歪斜

基隆市碇內吊橋鏽蝕、垂直吊索斷裂，去年10月封閉。修復工程今年9月15月開工後，因檢儀發現橋塔傾斜，若倒向鐵道恐釀重大公...

風強雨急氣溫降！基隆老屋外牆剝落 砸中候車亭鄰宅也遭殃

基隆市忠一路城隍廟旁的4樓建築的外牆，疑因氣溫驟降，昨晚有牆壁連同磁磚剝落，砸到樓下公車亭和鄰宅，人行道和車道也散落碎石...

宜蘭第二處心衛中心揭牌 提供縣民每年4至6次免費諮商

宜蘭多雨，容易讓人憂鬱，宜蘭縣第2處社區心理衛生中心今天在員山鄉揭牌啟用，占地面積近80坪的寬敞空間，以服務溪北地區及大...

今年台東新生兒比同期增加35 人 元旦起第3胎起領5萬

明年起台東生育補助將提高，今舉辦記者會說明新政策。縣長饒慶鈴表示，第一胎補助由現行3萬元加碼至4萬元，第2胎每位提升至4...

台東1200名長輩納入智能照顧 戴上智慧手環可定位求救

台東長濱鄉老人比26％、成功鎮 23％，提早進入超高齡社會。衛福部台東醫院在兩地執行「偏鄉社區智能整合健康照顧」計畫，篩...

羅東跨年晚會唯一「雙煙火」 與村却酒店前後呼應300秒

宜蘭唯一施放「雙煙火」跨年在羅東，鎮公所今天宣布跨年請到歌壇天后白安、實力派歌手魏如昀與文慧如連袂演出，素有「羅東101...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。