基隆碇內吊橋以為換吊索就安全 檢測發現連橋塔也歪斜

基隆市碇內吊橋鏽蝕、垂直吊索斷裂，去年10月封閉。修復工程今年9月15月開工後，因檢儀發現橋塔傾斜，若倒向鐵道恐釀重大公安事件，決定追加扶正橋塔、更換主纜索工程，確保安全。碇內吊橋開放通行時間，也因此將從明年2月延到明年11月。

暖暖區跨越基隆河的碇內吊橋，塔高15公尺，橋長98公尺，15年前開放通行，方便民眾往來兩岸步道。市府去年發現吊橋有垂直吊索斷裂，安全勘慮封閉。

修復工程約450萬元，包含全橋96條垂直吊索、48處斜拉桿更新、192公尺欄杆扶手抽換更新、下部鋼構重新油漆668.45平方公尺。吊橋施工具風險性及困難度，遲至今年8月才完成招標，9月15日開工。

工務處今天表示，今年委員檢測碇內吊橋，發現橋塔向岸側傾斜28.4公分，傾斜率達1/54，須進行緊急處置。橋塔鄰近鐵路，傾斜恐導致主纜索斷裂，若橋塔往鐵路方向傾倒時，列車通過將造成重大公安事件，危及人民生命財產安全。

橋塔扶正及主纜索更換並非已發包修復工程項目，得標廠商基於安全因素也難進場施工。工務處緊急動用災害預備金扶正橋塔及更換主纜索，碇內吊橋封閉日期將將再延長到明年11月間。

工務處長陳耀川表示，一般橋梁定期檢測以目視判斷為主，如碇內吊橋等鋼纜索特殊橋梁，因纜索及錨頭非肉眼所能判定，得仰賴專業儀器檢測，因此將另行提列經費，辦理特殊橋梁檢測維護作業，確保本市橋梁安全。